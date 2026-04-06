Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε χώρο εγκαταλελειμμένου υποστατικού στη Λινόπετρα της επαρχίας Λεμεσού, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η κλήση λήφθηκε στις 03:52, για φωτιά σε σωρό από άχρηστα υλικά, συγκεκριμένα ξύλινες παλέτες και ελαστικά. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Νικολάου, με τα μέλη της υπηρεσίας να θέτουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο στις 04:34.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε εντός του χώρου του εγκαταλελειμμένου υποστατικού, ενώ δεν αποκλείεται να τέθηκε κακόβουλα από άγνωστα πρόσωπα, με τις συνθήκες να διερευνώνται.