Στο 230% της κανονικής ανερχόταν η ποσότητα βροχόπτωσης μέχρι το πρωί της Τετάρτης 27 Μαΐου, με έξι περιοχές να έχουν καλύψει πάνω από τρεις φορές την κανονική βροχόπτωση για τον μήνα.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές αυτές είναι το νέο λιμάνι Λεμεσού (360% της κανονικής βροχόπτωσης), το αεροδρόμιο Πάφου (394% της κανονικής), η Πόλις Χρυσοχούς (375% της κανονικής), ο Σταυρός της Ψώκας (371% της κανονικής), ο Πρόδρομος (309% της κανονικής) και η Ξυλοτύμπου (327% της κανονικής).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Μετεωρολογική Υπηρεσία, η μέση ολική ποσότητα βροχόπτωσης από την 1η μέχρι τις 9.00 της 27ης Μαΐου, ανήλθε στα 45,1 χιλιοστά, ενώ η μέση κανονική βροχόπτωση για το μήνα είναι 19,6 χιλιοστά.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά την ίδια περίοδο σημειώθηκε στον Πρόδρομο με 114,1 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 309% της κανονικής για την περιοχή, στον Σταυρό της Ψώκας με 100,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 371% της κανονικής, στον Σαϊττάς με 88,8 χιλιοστά (244% της κανονικής), τα Πλατάνια με 80,6 χιλιοστά (193% της κανονικής) και η Πάνω Παναγιά με 67,8 χιλιοστά (235% της κανονικής).

Αντίθετα, η μικρότερη ποσότητα βροχόπτωσης έπεσε στο Αεροδρόμιο Λάρνακας με 13,6 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 143% της κανονικής βροχόπτωσης για την περιοχή, στην Αθηένου και στο Φρέναρος με 15,1 και 18,3 χιλιοστά, αντίστοιχα (83% και 171% της κανονικής, αντίστοιχα).

