Το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αποδεκατισμένο εδώ και χρόνια από προσωπικό, διανέμει κάθε χρόνο περίπου €400 εκατ. σε περίπου 103.000 δικαιούχους, πολλοί από τους οποίους παλεύουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, κάποια εκ των οποίων αγοράζουν προς €5 ανά σελίδα, τη στιγμή κατά την οποία τα έσοδα τους είναι περιορισμένα.

Βουλευτές υπέδειξαν, πως ειδικά για την υποβολή εντύπων θα αποτελούσε λύση η ηλεκτρονική αποθήκευση τους την πρώτη φορά που υποβάλλονται σε κρατική Υπηρεσία, ώστε να μην απαιτείται να κατατίθενται εκ νέου κάθε φορά που χρήζει επανεξέτασης μια αίτηση.

Παράλληλα με τα πιο πάνω, οι υπηρεσίες του Υφυπουργείου αυτοεγκλωβίστηκαν επί σειρά ετών στη γραφειοκρατία που ακολουθείτο και σε κάποια στιγμή στοιβάχτηκαν κασόνια τα οποία αφορούσαν υποθέσεις 1-2 χρόνων, κάτι το οποίο οδήγησε ακόμη και σε καταβολή επιδομάτων τα οποία έπρεπε να είχαν τερματιστεί.

Το Υφυπουργείο προσπαθεί μέσω των υπηρεσιών του να απλοποιήσει τη διαδικασία και φέτος εγκρίθηκαν πέντε θέσεις από τις 38 κενές που υπάρχουν και οι οποίες συμβάλλουν στη διάπραξη λαθών τα οποία αρχίζουν από την καταβολή περισσότερων χρημάτων μέχρι και την πληρωμή επιδομάτων για επτά χρόνια σε νεκρό.

Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας, όσον και οι βουλευτές Χρ. Σαββίδης, Γ. Παμπορίδης, Δ. Μπάρος, Μ. Νικολάου, Οδ. Μιχαηλίδης, Ν. Κέττηρος και Χρ. Χριστοφίδης, τόνισαν την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών, μηχανογράφησης όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και πρόσβαση στα αρχεία άλλων εμπλεκομένων Τμημάτων, ώστε να μην χάνεται χρόνος και χρήμα για πληροφορίες οι οποίες μπορούσαν να αντληθούν με το πάτημα ενός κουμπιού.

«Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αριθμούς, πίσω από τους οποίους βρίσκονται άνθρωποι από τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού», παρατήρησε η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Κλέα Παπαέλληλα, η οποία ζήτησε τη βοήθεια του Κοινοβουλίου στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού των διαδικασιών.

Τα πιο πάνω, καθώς και άλλα ζητήματα, ηγέρθησαν κατά τη διάρκεια εξέτασης Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (με ελεγχόμενο το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας) για τα πεπραγμένα της περιόδου 2022-2023.

Αναλύοντας την Έκθεση εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η κ. Μαρίνα Δράκου, αφού ανέφερε ότι ο έλεγχος επικεντρώθηκε στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας πρόσθεσε, πως το 2023, συνολικά καταβλήθηκαν επιδόματα ύψους €411 εκατ. σε 103.000 δικαιούχους.

Σε 19.551 δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) καταβλήθηκαν €194 εκατ. Σε 24.000 χαμηλοσυνταξιούχους καταβλήθηκαν €88 εκατ., ενώ σε 59.000 δικαιούχους επιδόματος τέκνου καταβλήθηκαν €79 εκατ. Στην περίπτωση αυτή, το μέσο ετήσιο επίδομα ανά δικαιούχο ήταν €1.346. Σε 11.000 μονογονιούς διατέθηκαν €38 εκατ. Το μέσο ετήσιο επίδομα στις μονογονεϊκές οικογένειας ήταν €3.284.

Σύμφωνα με την κ. Δράκου, την περίοδο 2022-2023 διενεργήθηκε έλεγχος σε 225 συναλλαγές εκ των οποίων οι 182 αφορούσαν την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ). Εντοπίστηκαν αδυναμίες σε 70 περιπτώσεις που αντιστοιχούν στο 38% σου συνόλου.

Ως προς τα γενικότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η κ. Δράκου έκανε αναφορά σε ελλείψεις και διαδικαστικά ζητήματα τα οποία αφορούσαν την καταβολή επιδομάτων, περιλαμβανομένης και υπερπληρωμής €19.000 για τέκνο το οποίο έχει αποβιώσει παρ’ όλον ότι η μητέρα είχε ενημερώσει το σύστημα. Το συγκεκριμένο αποδόθηκε σε λάθος καταχώρησης ταυτότητας.

Παρά τα προβλήματα στελέχωσης, ο χρόνος εξέτασης αιτήσεων κυμαίνεται μεταξύ 60-90 μέρες και καταβάλλεται προσπάθεια περαιτέρω μείωσης σε συνεργασία και με άλλες Υπηρεσίες (όπως το Τμήμα Κτηματολογίου) το οποίο παραδίδει στοιχεία σχετικά με την αξία της περιουσίας αιτητών.

Ο γενικός διευθυντής του Υφυπουργείου, Γιάννης Νικολαΐδης, ανέφερε πως τα πλείστα ζητήματα που εγείρονται στην Έκθεση έχουν εντοπιστεί και επιλυθεί. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη στελέχωσης των σημείων εξυπηρέτησης για την επίτευξη στόχου επεξεργασίας των αιτήσεων εντός 30 ημερών. Αυτήν τη στιγμή λειτουργούν παγκυπρίως οκτώ τέτοια σημεία τα οποία εξυπηρετούν 2.000-3.000 πολίτες.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βασιλειάδης, ανέφερε ότι η γραμμή 1450 δέχεται περίπου 1.000 κλήσεις την ημέρα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, διαπίστωσε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων που αφορούν το ΕΕΕ, παραπέμποντας στα έγγραφα που απαιτείται από τους αιτητές να κατατεθούν και τα οποία δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσουν.

Ο κ. Κουλίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στοιχεία που ζητούνται από τις τράπεζες ή από το Κτηματολόγιο. Ειδικότερα για τις τράπεζες, σημείωσε ότι αντί να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με τους δικαιούχους, αρνούνται να παραχωρήσουν στοιχεία και ζητούν από τους πολίτες να προσέρχονται στα καταστήματα προκειμένου να τους δοθεί ακόμη και η κατάσταση λογαριασμού τους και τότε τους επιβάλουν σημαντικές χρεώσεις οι οποίες κυμαίνονται σε €5 ανά σελίδα.

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τραπεζών ερωτηθείσα σχετικά με τις χρεώσεις ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει την τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών, παραπέμποντας στο υπουργείο Εμπορίου.