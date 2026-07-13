Μια σεζόν γεμάτη προκλήσεις αντιμετωπίζει φέτος η κορωνίδα του τουρισμού της Κύπρου, η κοσμοπολίτικη Αγία Νάπα, που επενδύει εδώ και χρόνια στην ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος της, ωστόσο, το όνομά της αμαυρώνεται από περιστατικά βίας, που συνήθως προκαλούνται από νεαρούς που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης.

Φέτος, τα προβλήματα εντάθηκαν από τη μία λόγω της μείωσης των τουριστικών ροών, που έφεραν πιο επιθετικό κρακτισμό (πρακτική προσέλκυσης πελατών έξω από καταστήματα) και ηχορύπανση κι από την άλλη εξαιτίας των σοβαρών περιστατικών βίας, που, λόγω της εμπλοκής τουριστών, προβλήθηκαν σε πολλές χώρες. Μερικά από αυτά είναι η απόπειρα φόνου της 17ης Ιουνίου κατά την οποία Ισραηλινός μαχαίρωσε τρία άτομα, ο κρίσιμος τραυματισμός 47χρονου Τουρκοκύπριου έπειτα από καβγά με τέσσερις τουρίστες με σουηδικά διαβατήρια, αλλά και οι άγριες συμπλοκές τουριστών από τη Βρετανία, που παρουσίασε, μέσω βίντεο, γνωστός Influencer.

Σε συνέντευξή του στον «Φ», ο δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέτου, αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας, στα μέτρα που λαμβάνονται, αλλά και στη δύσκολη τουριστική σεζόν, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Κληθείς να σχολιάσει τις υποθέσεις βίας, ο κ. Ζαννέτου έκανε λόγο για μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία, ωστόσο, πληγώνουν την εικόνα της Αγίας Νάπας. «Σίγουρα κάποια γεγονότα δεν μας τιμούν, όμως είναι μεμονωμένα. Δυστυχώς, βγαίνει προς τα έξω μια άλλη εικόνα. Είναι θέματα που διαχειριζόμαστε και υπάρχει, πλέον, έντονη παρουσία της Αστυνομίας. Ωστόσο, αυξήθηκε και η παρουσία της νεολαίας, λόγω της διαθεσιμότητας και των χαμηλών πακέτων και αυτό θέλει προσοχή και διαχείριση», σημείωσε, προσθέτοντας πως εξαρτάται και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες η αλλαγή της εικόνας. «Περιμένουμε την άδεια για ανάπλαση της Αγίας Μαύρης, όμως, ότι και να κάνουμε, εάν δεν καταβάλουν προσπάθειες και οι επιχειρηματίες για να κάνουν την αλλαγή μέσα από χώρους που θα προσφέρουν γραφικότητα όπως τα ελληνικά νησιά, σίγουρα δεν θα φέρει την άνοιξη αυτό το έργο», σημείωσε και διερωτήθηκε: «Τι είναι αυτό που θέλουμε, τη νεολαία που παρεκτρέπεται ή τη νεολαία που συμπεριφέρεται κόσμια. Προσωπικά θέλω τη νεολαία που συμπεριφέρεται κόσμια, όπως κάνουν και οι νέοι της Κύπρου όταν πάνε στο εξωτερικό. Η Αγία Νάπα μπορεί και έχει τα εχέγγυα για όλα τα προφίλ των αγορών και νομίζω πως εάν λειτουργήσουμε σωστά μπορούμε να το πετύχουμε».

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες που κάνει η Αγία Νάπα για ν’ αποτινάξει αυτή τη ρετσινιά που την κατατρέχει χρόνια, ο κ. Ζαννέτου σημείωσε πως λήφθηκαν μέτρα και έχουν σταματήσει οι νυκτερινές κρουαζιέρες, ενώ έχουν περιοριστεί κατά πολύ και τα pub roads. «Ειδικά το 2025, η νεολαία ήταν λίγη. Αυτά γίνονται σε περίπου 8 υποστατικά και προσπαθούμε τώρα να περιορίσουμε και τον κρακτισμό και την ηχορύπανση. Φέτος, ο κρακτισμός είναι πολύ πιο έντονος επειδή είναι πιο λίγος ο κόσμος που διακινείται. Δεν μας χαροποιεί, επειδή ενοχλούν τον κόσμο και στις παραλίες και στα πεζοδρόμια. Είμαστε σε μια συζήτηση για να δούμε τι μπορεί ν’ αλλάξει στη νομοθεσία. Το να βγάζουμε ένα εξώδικο €85 και να μην τα πληρώνουν και να πηγαίνουμε Δικαστήριο δεν είναι λύση. Εμείς προσπαθούμε αλλά χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα όπλα. Για παράδειγμα, για τον κρακτισμό θα έπρεπε να μπορούμε να κλείσουμε το υποστατικό για 24 ή για 48 ώρες, το ίδιο και για την ηχορύπανση».

«Θα δυσκολευτούμε ν’ ανακάμψουμε πλήρως»

Η πιο μεγάλη πρόκληση της φετινής χρονιάς για την Αγία Νάπα, ωστόσο, είναι η μείωση στις ροές τουριστών, που αυξήθηκε μεν τον Ιούλιο, παραμένει δε σε ποσοστά χαμηλότερα σε σχέση με το πολύ καλό 2025.

«Είναι δύσκολη χρονιά και θα δυσκολευτούμε ν’ ανακάμψουμε πλήρως. Η δική μου εκτίμηση είναι πως μετά τις 15 Ιουλίου, πιθανώς, να δούμε σημαντική ανάκαμψη, αλλά μέχρι τότε θα έχουμε χάσει τη μισή καλοκαιρινή περίοδο. Επηρεαστήκαμε πολύ όταν έγινε ο πόλεμος και πάρα πολύ όταν έπεσε το drone στο Ακρωτήρι. Δυστυχώς, έγινε την περίοδο όπου γίνονται οι προκρατήσεις και επηρεάστηκε πολύ το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι η μεγαλύτερη μας αγορά. Άρα, ένα μεγάλο ποσοστό έκλεισε σε άλλους προορισμούς. Αυτό που ονομάζεται early booking discount (μεταφ. έκπτωση έγκαιρης κράτησης) το χάσαμε. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει η αίσθηση του κόσμου, όμως, δεν είναι εύκολο να καλυφθεί αυτό το κενό. Ως Αγία Νάπα –και πιστεύω πως αυτό ισχύει για ολόκληρη την ελεύθερη Αμμόχωστο– είμαστε πίσω στις κρατήσεις σε ένα ποσοστό πέραν του 20%. Οι πληροφορίες που λαμβάνω από τουριστικούς πράκτορες, όμως, είναι πως οι κρατήσεις Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου είναι ενθαρρυντικές», ανέφερε ο δήμαρχος, σημειώνοντας πως υπάρχουν ενδείξεις για επιμήκυνση της σεζόν μέχρι τις 25 Νοεμβρίου. «Περιμέναμε μια πολύ καλή χρονιά φέτος και ελπίζουμε πλέον να είναι καλή του χρόνου. Τα πέντε από τα τελευταία 6 χρόνια ο τουρισμός μας είναι στην κρίση. Δύο χρόνια με την πανδημία, μετά το 2023 και 2024 είχαμε την απώλεια της ρωσικής αγοράς από την οποία εξαρτόμαστε κατά 70%. Το 2025, ήταν μια καλή σεζόν και φέτος έχουμε αυτή την κρίση» είπε, προσθέτοντας πως η περιοχή κατάφερε, με συγκεκριμένες ενέργειες, να καλύψει το κενό της ρωσικής αγοράς.

Ερωτηθείς εάν η Αγία Νάπα θ’ ακολουθήσει το παράδειγμα του Δήμου Παραλιμνίου, που λανσάρει νέα ταυτότητα, μέσω του Protaras Riviera, απάντησε αρνητικά. «Εμείς έχουμε τη στρατηγική μας. Το brand μας είναι το Ayia Napa και δεν θα το διαφοροποιήσουμε. Κάνουμε κινήσεις για την προβολή μας και πιστεύω πως, σε βάθος χρόνου, θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ως Αγία Νάπα, πρέπει να διορθώσουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως και να τα μετατρέψουμε σε θετικά. Πιστεύω πως είμαστε σε καλό δρόμο, όμως, χρειάζεται περαιτέρω προβολή και περαιτέρω αναβάθμιση της αισθητικής και των υπηρεσιών. Το όραμά μας είναι να γίνει η Αγία Νάπα προορισμός για όλους και νομίζω πως αυτό μπορεί να γίνει κατορθωτό, με αποφάσεις που μπορεί να μην είναι αρεστές όμως θα βελτιώσουν τα κακώς έχοντα».

Υλοποιούνται έργα πολλών εκατομμυρίων

Η εικόνα του Δήμου Αγίας Νάπας θα βελτιωθεί, πάντως, σημαντικά τα επόμενα χρόνια αφού εκτελούνται ή δρομολογήθηκαν έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ τόσο στο τουριστικό θέρετρο, όσο και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαννέτου, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί το εντυπωσιακό Πολυλειτουργικό Πάρκο Αγίας Νάπας, που θα ξεπεράσει τα €5,5 εκατ., ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται το ανοικτό αμφιθέατρο στο Αυγόρου με προϋπολογισμό περίπου €3 εκατ. και το Γραμμικό Πάρκο στο Δάσος Άχνας που θα κοστίσει περίπου €2,5 εκατ.

Σ’ ό, τι αφορά το πολύπαθο έργο του Ποταμού Λιοπετρίου, ο κ. Ζαννέτου, υπέδειξε πως προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έθεσε το Τμήμα Πολεοδομίας. «Εμείς στηρίξαμε την ακύρωση του προηγούμενου συμβολαίου και την επανέναρξη της διαδικασίας προσφορών. Οι εργασίες προχωρούν και το έργο πιστεύω θα ολοκληρωθεί αρχές του επόμενου χρόνου και θα μείνει η άλλη φάση για το καρνάγιο και τα υποστατικά», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται ο σχεδιασμός για το οκτατάξιο σχολείο Λιοπετρίου και τον καταρτισμό ρυθμιστικού σχεδίου για τους δρόμους από την περιοχή της Αγίας Θέκλας προς τη Σωτήρα, ενώ αναμένεται η αδειοδότηση για τον παραλιακό πεζόδρομο από τον Ποταμό Λιοπετρίου μέχρι την Αγία Θέκλα.

Στα σχέδια του δήμου είναι, επίσης, η δημιουργία παραλιακού πεζόδρομου από την περιοχή Σπηλιές μέχρι το Κάβο Γκρέκο, η υλοποίηση Μουσείου Κλασικού Αυτοκινήτου στην Αγία Νάπα, καθώς και η αναβάθμιση του παλαιού κινηματογράφου στο Αυγόρου και του γηπέδου της Ελπίδας στο Λιοπέτρι.