Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή (17/07) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η αντεξέταση του βασικού μάρτυρα κατηγορίας Γιάννη Ανδρέου, γνωστού ως “Μάρωνα”, για την πολύκροτη υπόθεση των 15 κιλών κοκαΐνης, με κατηγορούμενο τον Γιώργο Χριστοδούλου – Ζαβράντωνα. Σημειώνεται ότι η αίθουσα είναι κατάμεστη και τα μέτρα ασφαλείας δρακόντεια.

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Γ΄ Λευκωσίας απαρτίζεται από τους Λευτέρη Παντελή (Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου), Μαριλένα Θεοκλήτου (Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής) και Κωνσταντίνο Μάρκο Πασιαρδή (Επαρχιακός Δικαστής).

Live τα κύρια σημεία της διαδικασίας

11:32 – Ο κ. Πουτζιουρής αναφέρεται σε παιχνίδι τζόγου στο σπίτι του Μάρωνα.

Πουτζιουρής: Θυμάσαι πως είχες σπίτι σου παιχνίδι τζόγου με καλεσμένους;

Μάρωνας: Παραχώρησα το σπίτι μου σε φίλους για πόκερ.

Πουτζιουρής: Εσύ δημιουργούσες τα παιχνίδια πόκερ.

Μάρωνας: Ούτε ξέρω να παίζω πόκερ, ούτε έπαιξα ποτέ.

11:18 – Ο κ. Πουτζιουρής παρουσιάζει άλλο πλάνο στο οποίο φαίνεται ο Άριστος Κυπριανού να φεύγει από το σπίτι του Μάρωνα.

Πουτζιουρής: Φαίνεται ότι ο Άριστος κρατά στη μασχάλη του έναν φάκελο.

Μάρωνας: Κρατά κάτι. Δεν μπορώ να διακρίνω τι.

Πουτζιουρής: Η Αστυνομία όταν έκανε έφοδο στο αυτοκίνητο του Άριστου δεν βρήκε τον φάκελο. Σας λέω ότι ήταν η συναλλαγή από τα ναρκωτικά.

Μάρωνας: Δεν κάναμε συναλλαγή.

Πουτζιουρής: Γιατί δεν βρέθηκε ο φάκελος;

(…)

Πουτζιουρής: Συμφωνούμε ότι στη συνέχεια ο Άριστος πιάνει από το αυτοκίνητο τον φάκελο, κάτι του λες εσύ, βγαίνει από το αυτοκίνητο, κρατά μια στρατιωτική τσάντα και τη βάζει στο καπό. Το είδατε αυτό;

Μάρωνας: Ναι.

11:14 – Ο Δικηγόρος του Ζαβράντωνα προβάλλει πλάνο από κάμερα το οποίο δείχνει τον Άριστο Κυπριανού με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του Μάρωνα. Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση ναρκωτικών είχε καταδικαστεί και ο Άριστος Κυπριανού, σε 8 χρόνια φυλάκισης.

Πουτζιουρής: Περπατά και μπαίνει στην κατοικία σου. Συμφωνούμε ότι όταν ο Άριστος μπαίνει στο σπίτι δεν κρατά αντικείμενο.

Μάρωνας: Μάλιστα

Πουτζιουρής: Πάμε σε άλλο πλάνο. Βλέπουμε τον Άριστο να καταφθάνει. Σωστά;

Μάρωνας: Σωστά.

Πουτζιουρής: Κρατά μόνο στο αριστερό του χέρι ένα τηλέφωνο.

10:39 – Διακοπή 10 λεπτών λόγω τεχνικού προβλήματος.

10:28 – Ο κ. Πουτζιουρής προβάλλει πλάνα από τις κάμερες, ρωτώντας τον «Μάρωνα» τι απεικονίζουν, με τον ίδιο να απαντά το γκαράζ, τη βεράντα, την πόρτα του σπιτιού και τον δρόμο.

Ο κ. Πουτζιουρής σημείωσε πως η μια κάμερα παρουσιάζει διαφορετικά πλάνα από τη δεύτερη, με τον «Μάρωνα» να επιβεβαιώνει.

Πουτζιουρής: Μετά τη σύλληψή σου, η Αστυνομία σου έδειξε τα πλάνα από τις κάμερες;

Μάρωνας: Όχι, μου τα δείξατε εσείς στην προηγούμενη δίκη.

10:15 – Η σημερινή δικάσιμος ξεκίνησε με την προβολή βίντεο από την οικία του Μάρωνα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά. Το βίντεο αναμενόταν να προβληθεί χθες, ωστόσο υπήρξε τεχνικό πρόβλημα.

Ο δικηγόρος του Ζαβράντωνα, Χρίστος Πουτζιουρής, ανέφερε ότι η ημερομηνία από τις κάμερες στο σπίτι του «Μάρωνα» είναι 22/11/2018, δηλαδή 31 ημέρες, 1 ώρα και 51 λεπτά πιο μπροστά από την πραγματική καταγραφή.

Το κείμενο ανανεώνεται…

Αναφορές σε Φένεκ, υπαρχηγό Αστυνομίας και τρίτα πρόσωπα

Χθες, λοιπόν, έδωσε ένορκη μαρτυρία στο Κακουργιοδικείο ο «Μάρωνας», η οποία συνεχίζεται σήμερα το πρωί και εκ των πραγμάτων θα είναι καθοριστική για την τελική ετυμηγορία του δικαστικού Σώματος.

Η διαδικασία παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα και κύρια γιατί κατά την αντεξέταση και στο πλαίσιο της προσπάθειας της υπεράσπισης να υποδείξει πως δεν ήταν αγνά τα κίνητρα της προ ετών αλλαγής στάσης του Γιάννη Ανδρέου, έγιναν αναφορές που ενέπλεκαν τρίτα πρόσωπα.

Από αυτές τις αναφορές δεν έλειψαν τα ονόματα του Γιώργου Φένεκ, Ελληνοκύπριου που έγινε στόχος εγκληματικής ενέργειας, της πρώην συζύγου του Ζαβράντωνα (έγινε ερώτηση για τη σχέση της με τον «Μάρωνα»), του νυν υπαρχηγού της Αστυνομίας, Πανίκου Σταύρου, καθώς και άλλων προσώπων, όπως ο Γιάννης Καλοψιδιώτης.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Ανδρέου, γνωστός ως «Μάρωνας», είχε αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την επίδικη ποσότητα ναρκωτικών το 2019, αλλά αργότερα και μετά την καταδίκη του (16ετής κάθειρξη), άλλαξε μαρτυρία και κατονόμασε ως «εγκέφαλο» και μεγαλέμπορο ναρκωτικών τον Ζαβράντωνα.

Στον τελευταίο είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 22 ετών (12/2022), ωστόσο, τον περασμένο Μάιο το Εφετείο διέταξε επανεκδίκαση στηριζόμενο στη σύνθεση του πρωτόδικου δικαστηρίου.