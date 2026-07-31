Ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του αγροτικού κόσμου της Κύπρου παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) και του τραπεζικού τομέα, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης από πλευράς Κράτους ανέρχεται στα €18 εκατομμύρια για την περίοδο 2025–2029. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για τη δημιουργία ειδικού κρατικού ταμείου, το οποίο σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα θα παρέχει βραχυπρόθεσμη δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία ήταν ανοικτή προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, μόνο δύο τραπεζικά ιδρύματα ανταποκρίθηκαν θετικά, η Τράπεζα Κύπρου και η Eurobank. Πλέον, απομένει μόνο η τυπική υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, προκειμένου το εργαλείο να τεθεί πλήρως σε εφαρμογή εντός του τρέχοντος έτους.

Μέχρι σήμερα, πολλοί παραγωγοί και κτηνοτρόφοι εξασφάλιζαν έγκριση για επιχορηγήσεις μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αλλά αδυνατούσαν να ξεκινήσουν τις εργασίες λόγω έλλειψης αρχικού κεφαλαίου μέχρι την τελική καταβολή της ενίσχυσης. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές επενδύσεις να καθυστερούν ή ακόμα και να ακυρώνονται. Με τον νέο μηχανισμό, οι δικαιούχοι με προτεραιότητα στους νέους γεωργούς του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023–2027 που εξασφαλίζουν έγκριση χορηγίας θα μπορούν να προσφεύγουν στις δύο συνεργαζόμενες τράπεζες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας.

Οι τράπεζες θα παρέχουν χρηματοδότηση με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους και μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης, το ποσό της χορηγίας θα χρησιμοποιείται απευθείας για την αποπληρωμή της δανειοδότησης, ενώ τα χρήματα του κρατικού ταμείου θα ανακυκλώνονται για επόμενους αιτητές.

Η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μάριο Σκανδάλη, τον γενικό διευθυντή του Τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank Φοίβο Στασόπουλο και τον διευθυντή της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου Θεοδόση Θεοδοσίου. Κατά τη συνάντηση ολοκληρώθηκε και επίσημα η συμμετοχή της Τράπεζας Κύπρου και της Eurobank, μέσω του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο. Απομένει πλέον μόνο η τυπική υπογραφή της σχετικής συμφωνίας, ώστε το εργαλείο να τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους.

«Η σημερινή μέρα είναι πραγματικά μια σημαντική μέρα για τον Κύπριο αγρότη και την Κύπρια αγρότισσα. Ένα πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου γίνεται πράξη», δήλωσε η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις της στρατηγικής της Κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα και υλοποιεί ακόμη μία βασική δέσμευση του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Μέσω του νέου εργαλείου, οι δικαιούχοι των επενδυτικών μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα αποκτήσουν, για πρώτη φορά, είπε, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και ευνοϊκή δανειοδότηση που απαιτείται για την υλοποίηση των επενδύσεών τους.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου Μάριος Σκανδάλης ανέφερε ότι η ολοκλήρωση της πολύμηνης αλλά και πολύχρονης συνεργασίας μας με το Υπουργείο Γεωργίας και ιδιαίτερα με την Υπουργό, «αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα της Κύπρου από τις τράπεζές μας». Επεσήμανε ότι με τα νέα στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία προσφέρουν στους αγρότες μας ευελιξία και αμεσότερη πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους, ενισχύοντας την αποτελεσματική αξιοποίηση των κρατικών σχεδίων.

Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας Κύπρου Θεοδόσης Θεοδοσίου δήλωσε ότι η Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην πρωτοβουλία του Υπουργείου, η οποία στηρίζει ουσιαστικά τον αγροτικό τομέα και τους ανθρώπους που αποτελούν την παραγωγική καρδιά της χώρας. Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, ο κ. Θεοδοσίου εξήγησε ότι το εργαλείο γεφυρώνει το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται από τη στιγμή της υλοποίησης μιας επένδυσης μέχρι την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης. Όπως ανέφερε, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι δικαιούχοι των σχεδίων θα μπορούν να εξασφαλίζουν από την αρχή την αναγκαία ρευστότητα, ώστε να υλοποιούν τις επενδύσεις τους απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις.

Ο γενικός διευθυντής του Τμήματος Μεγάλων Επιχειρήσεων της Eurobank Φοίβος Στασόπουλος χαρακτήρισε τη συνεργασία ιδιαίτερα σημαντική και πρωτοποριακή, σημειώνοντας ότι στόχος της είναι να στηριχθεί πρακτικά ένας βασικός πυλώνα της κυπριακής οικονομίας, αυτός της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Όπως εξήγησε ο κ. Στασόπουλος αφού οι δικαιούχοι εξασφαλίσουν την έγκριση της χορηγίας, όσοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ρευστότητα θα μπορούν να απευθύνονται στα συμμετέχοντα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία θα παρέχουν τη χρηματοδότηση με σημαντικά ευνοϊκότερους όρους. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την καταβολή της χορηγίας, το ποσό της δημόσιας ενίσχυσης θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή της χρηματοδότησης, ανάφερε.