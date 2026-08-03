Ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό ατύχημα στο ξενοδοχείο που διέμεναν στην Πάφο, θα μπορέσει να μεταβεί στη Βρετανία για την κηδεία του παιδιού του. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου προσήχθη εκ νέου ο κατηγορούμενος για αμελή επίβλεψη του παιδιού κατά την ώρα της τραγωδίας.

Το Επαρχιακό αποφάσισε σήμερα όπως αρθούν προσωρινά τα περιοριστικά μέτρα που είχαν υποβληθεί, με την παράλληλη επιπρόσθετη εγγύηση ύψους 10 χιλιάδων ευρώ, ώστε ο 37χρονος να μπορέσει να ταξιδέψει στη Βρετανία για να κηδεύσει το τρίχρονο παιδί του. Διέταξε δε όπως του δοθούν τα ταξιδιωτικά του έγγραφα που είχαν κατασχεθεί και όρισε ότι στις 17 Σεπτεμβρίου θα δοθεί η συνέχεια στη δίκη, ημέρα κατά την οποία ο 37χρονος θα απαντήσει και παραδοχή ή μη στις κατηγορίες που τον βαρύνουν για τον θάνατο του παιδιού.

Η μετάβαση του 37χρονου πατέρα στην Βρετανία αναμένεται να γίνει μεθαύριο, Τετάρτη, ενώ το Δικαστήριο διέταξε όπως η επιστροφή του στην Κύπρο για να τεθεί εκ νεου στη διάθεση των Αρχών, θα πρέπει να γίνει μέχρι την 14η Σεπτεμβρίου.

Η σορός του τρίχρονου αγοριού μεταφέρθηκε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα στην Αγγλία για την ταφή και πλέον με την μετάβαση εκεί και του κατηγορούμενου πατέρα θα γίνουν όλες οι αναγκαίες προεργασίες για την ταφή του άτυχου παιδιού τις επόμενες μέρες.

Θυμίζουμε ότι η πρωτοφανής τραγωδία διαδραματίσθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 12ης Ιουλίου, στο ξενοδοχείο της παραλιακής περιοχής Χλώρακας, όπου μόλις λίγες ώρες προηγουμένως είχε καταλύσει για διακοπές η οικογένεια των βρετανών.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας προέκυψε ότι το τρίχρονο αγοράκι έπεσε στο κενό ενώ βρισκόταν μαζί με τον 37χρονο πατέρα του και έπαιζαν, στον διάδρομο του τετάρτου ορόφου όπου ήταν το δωμάτιο τους, αναμένοντας το ασανσέρ που θα τους μετέφερε στο εστιατόριο. Ο τρίχρονος έφυγε από τα χέρια του πατέρα του σε μια σπάνια στιγμή ατυχίας και έπεσε στο κενό από ανοιχτό παράθυρο που βρισκόταν μπροστά τους.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο από το Νοσοκομείο Πάφου, όταν όμως οι νοσηλευτές έφθασαν στη σκηνή διαπίστωσαν ότι το παιδάκι δεν επανερχόταν. Στο Νοσοκομείο Πάφου όπου μεταφέρθηκε οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Στο σημείο έφθασαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου και άρχισαν έρευνες για τα γεγονότα που οδήγησαν στο τραγικό συμβάν. Ο τραγικός πατέρας συνελήφθη μερικές ώρες αργότερα, αντιμετωπίζοντας καταγγελίες για ελλειπή φύλαξη του ανήλικου, αφού ότι την ώρα του τραγικού συμβάντος αυτός είχε την ευθύνη της επιτήρησης του παιδιού.