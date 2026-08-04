Στη σύλληψη 34χρονης προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής ναρκωτικών που διαπράχθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Η γυναίκα συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, αφού εναντίον της προέκυψε μαρτυρία κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση, στις 25 Μαρτίου 2026, κοκαΐνης μεικτού βάρους 359 γραμμαρίων, δύο γραμμαρίων ρητίνης κάνναβης, δύο ζυγαριών ακριβείας, χρηματικού ποσού €1.115 και δύο κινητών τηλεφώνων.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί προηγουμένως 34χρονος, στην κατοχή του οποίου είχαν εντοπιστεί τα πιο πάνω τεκμήρια.

Τις εξετάσεις συνεχίζει η ΥΚΑΝ Λάρνακας.