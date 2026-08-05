Με την καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης και τιμής, καθώς και με το 30ό ετήσιο μνημόσυνο, ολοκληρώνονται οι δράσεις για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού.

Με τη συμμετοχή μοτοσικλετιστών από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από το Λεωνίδιο, η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 7 Αυγούστου οδοιπορικό σε συμβολικούς σταθμούς και οδοφράγματα της Λευκωσίας.

Το Σάββατο 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν μεγάλες πορείες μοτοσικλετιστών από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, με σύνθημα «Με οδηγό τη μνήμη, με πυξίδα τη λευτεριά».

Οι χώροι και οι ώρες προσυγκέντρωσης είναι οι ακόλουθοι:

Λευκωσία: Δυτική κερκίδα ΓΣΠ, στις 18:00

Λεμεσός: Χώρος στάθμευσης Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου, στις 18:00

Λάρνακα: Κυκλικός κόμβος Ριζοελιάς, παρά την έξοδο Αβδελερού, στις 18:30

Αμμόχωστος: Κυκλικός κόμβος Αγίας Νάπας, στις 19:00

Πάφος: Χώρος στάθμευσης Παφιακού Σταδίου, στις 17:00

Η κεντρική εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 το Σάββατο, στο μνημείο Ισαάκ-Σολωμού, στην οδό Νίκου Ψαρά στο Παραλίμνι.

Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας και την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Πρωτοβουλία, στόχος είναι να μεταφερθούν τα μηνύματα που έλαβαν οι μοτοσικλετιστές κατά το μεγάλο οδοιπορικό που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στην Ελλάδα και, κυρίως, να επαναληφθεί το αίτημα για απονομή δικαιοσύνης και εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης εναντίον των καταζητούμενων για τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολωμού.

Η Πρωτοβουλία επισημαίνει, επίσης, ότι ο αγώνας της μνήμης συνδέεται με το αίτημα επιστροφής στους κατεχόμενους τόπους, με συμβολικό προορισμό κάθε πορείας την Κερύνεια.

Μετά την εκδήλωση, οι μοτοσικλετιστές θα διανυκτερεύσουν στο κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας, προκειμένου να παραστούν στο 30ό ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο θα τελεστεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι.