Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αυστηροποιούνται οι διαδικασίες που αφορούν στην καταβολή διατροφής από διαζευγμένους γονείς, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ένορκη δήλωση για το εισόδημά τους, ενώ η διατροφή επεκτείνεται σε ορισμένες περιπτώσεις και μετά τα 18 έτη των παιδιών.

Χθες, η Επιτροπή Νομικών της Βουλής ολοκλήρωσε τη συζήτηση του πρώτου από το πακέτο τεσσάρων νομοσχεδίων που αφορούν στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου και βελτιώνουν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, με πρώτιστο το συμφέρον του παιδιού.

Μια πρόνοια που αλλάζει τα σημερινά δεδομένα η οποία έχει κατ’ αρχάς εγκριθεί, αφορά στο δικαίωμα του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού να έχει επικοινωνία με τα παιδιά του.

Το διάταγμα επικοινωνίας που δύναται να εκδώσει το Οικογενειακό Δικαστήριο καθίσταται υποχρεωτικό για τον ίδιο, ώστε να έχει επικοινωνία με τα παιδιά του.

Επίσης καθιερώνονται διαδικασίες ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των γονέων ώστε να καθορίζεται η πραγματική διατροφή για τα τέκνα, ενώ σε περίπτωση που ένα παιδί συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τότε ο γονέας που δεν θα έχει την επιμέλεια, να υποχρεώνεται να συνεχίσει να πληρώνει διατροφή για σκοπούς σπουδών, στην περίπτωση που ο άλλος γονέας αδυνατεί να το πράξει.

Παράλληλα, θα επιτρέπεται στον έναν γονέα να ζητήσει την αξιολόγηση, θεραπεία, στήριξη, παρακολούθηση του τέκνου από επαγγελματία, χωρίς να απαιτείται συναίνεση του άλλου γονέα, στις περιπτώσεις που το τέκνο είναι θύμα βίας στην οικογένεια ή σεξουαλικής κακοποίησης από τον άλλο γονέα ή τρίτο πρόσωπο, κατόπιν καταχώρησης ποινικής υπόθεσης.

Επίσης, προβλέπεται ο διορισμός λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ή και εάν κριθεί απαραίτητο, λειτουργού των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με σκοπό τη διερεύνηση όλων των περιστάσεων που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα του τέκνου, και την υποβολή σχετικής έκθεσης προς το Δικαστήριο.



Σημειώνεται ότι τα νομοσχέδια εξετάστηκαν σε 18 συνεδρίες της Επιτροπής Νομικών μέχρι σήμερα, οι δύο με την παρούσα σύνθεση. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν κληθεί και εκφράσει τις απόψεις τους, ενώ τους ζητήθηκε να τις καταθέσουν και γραπτώς.

Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη συζήτηση και των τεσσάρων νομοσχεδίων ώστε μέχρι τον επόμενο μήνα να οδηγηθούν στην Ολομέλεια για ψήφιση.