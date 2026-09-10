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Διαδικασίες που θυμίζουν περασμένες δεκαετίες, ίσως και αιώνες και αφορούν τη διαχείριση ψυχικά ασθενών περιέγραψε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας ο εκπρόσωπος Τύπου της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης κατά τη συζήτηση των προβλημάτων που καταγράφονται στον τομέα των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

«Πάμε στα σπίτια των ασθενών, κάποτε σπάζουμε την πόρτα, κάποτε κάνουμε τους ψυχολόγους στους συγγενείς. Βάζουμε χειροπέδες, τους ρίχνουμε στις κλούβα και το κρατητήριο», είπε μεταξύ άλλων, ζητώντας την αλλαγή της νομοθεσίας.

Η περιγραφή του κ. Λοιζίδη, ιδιαίτερα χαρακτηριστική της κατάστασης. Για αυτό ακολουθεί αυτούσια:

«Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, το διάταγμα, μετά που εκδίδεται, έρχεται στον αστυνομικό σταθμό. Πάμε στα σπίτια, σπάζουμε τις πόρτες, κάνουμε τους ψυχολόγους στους γονείς, μπορεί να βάλουμε χειροπέδες στον ασθενή, να τον ρίξουμε μέσα σε μια “κλούβα” και να τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο.

Στο νοσοκομείο περιμένει έξω στην ουρά. Παρόλο που έχουν δοθεί οδηγίες για να μπαίνουν πρώτοι οι ασθενείς, και το γνωρίζουμε πολύ καλά, μπαίνει μέσα, μας λέει ο ψυχίατρος ότι ο άνθρωπος χρήζει υποχρεωτικής νοσηλείας, πρέπει να ξαναπάμε πίσω στο δικαστήριο.

Ο δικαστής λέει “όχι, αφήστε τον σε ασφαλές μέρος το βράδυ”. Τον παίρνουμε στον σταθμό, κοιμάται στο κελί ή χάμω στο έδαφος με κουβέρτες, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη με ιατρική [γνωμάτευση] ότι χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας. Νοσοκόμα μαζί μας σε καμία διάρκεια της διαδικασίας.

Πάμε την επόμενη μέρα στο δικαστήριο, περιμένουμε εκεί μπροστά να ξαναγίνει η διαδικασία για να μας πει να τον πάρουμε στο ψυχιατρείο. Πηγαίνοντας στο ψυχιατρείο, δεν υπάρχει γιατρός εκεί, γιατί πέρασαν οι 2.30 το μεσημέρι. Πρέπει να τηλεφωνήσουμε στον on call, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα πριν έρθει ο γιατρός.

Και τα μισά μας περιπολικά, ντρέπομαι που το λέω, είναι αιματωμένα από τραυματισμούς αυτών των ανθρώπων που χτυπιούνται έξω από το Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Και έχω αστυνομικούς που κάνουν τους ψυχιάτρους, τους ψυχολόγους και προσπαθούν να τους ηρεμήσουν.

Μετά τους παραδίδουν».

Ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος από το 1997, συνέχισε ο κ. Λοϊζίδης, «προβλέπει και το εξής, αν δεν το ξέρετε: το άρθρο 36 μας βαφτίζει ψυχιάτρους. Εμάς τους αστυνομικούς. Να δώσουμε κατάθεση εναντίον του Μάριου και να μας εκδώσουν διάταγμα ψυχιατρικής υποχρεωτικής νοσηλείας».

Καταλήγοντας και απευθυνόμενος στους βουλευτές είπε: « Βάλτε τεχνολογία να κάνουμε skip το τελευταίο κομμάτι. Έχουμε το Skype, έχουμε το Microsoft [Teams]. Ο δικαστής, από τη στιγμή που υπάρχει ψυχιατρική γνωμάτευση ότι χρήζει υποχρεωτικής βοήθειας, να βλέπει τον ασθενή μέσω τηλεδιάσκεψης, να του κάνει τις ερωτήσεις».

Η επιτροπή Υγείας της Βουλής συζητά συνεχίζοντας στην ουσία τη συζήτηση που είχε διεξαχθεί κατά την τελευταία συνεδρίαση της πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές.