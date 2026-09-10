Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ συγχαίρει τον κ. Γιώργο Καρατζιά για τον διορισμό του στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Η Κεντρική Τράπεζα εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Καρατζιά για την πολυετή προσφορά του στο ίδρυμα, αναγνωρίζοντας το έργο του και ευχόμενη κάθε επιτυχία στα νέα, αναβαθμισμένα του καθήκοντα.

Παράλληλα, η ΚΤΚ καλωσορίζει στο δυναμικό της τον κ. Πανίκκο Βάκκου, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Εκτελεστικού Συμβούλου της Τράπεζας.

Τέλος, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τον απερχόμενο Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Γιώργο Θεοχαρίδη, εξαίροντας την ιδιαίτερα παραγωγική και στενή συνεργασία που ανέπτυξαν οι δύο θεσμοί κατά τη διάρκεια της θητείας του.