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Με ιδιαίτερη ευλογία και ύψιστη τιμή, ο ιερός ναός Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς ανακοινώνει την έλευση της Τιμίας Χείρας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία θα παραμείνει στον ναό για προσκύνηση από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 6.00 μ.μ. επί της Λεωφόρου Κυρηνείας. Την Τιμία Χείρα θα κομίσει ο Ιερομόναχος πατήρ Γερβάσιος με συνοδεία πατέρων από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους και θα υποδεχθεί ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γρηγόριος.

Θα ακολουθήσει λιτανευτική πομπή προς τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα όπου η Τιμία Χείρα θα παραμείνει για προσκύνηση μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η έλευση της Τιμίας Χείρας της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός πνευματικής ενίσχυσης για ολόκληρη την Κύπρο καθώς μεταφέρεται για πρώτη φορά στο νησί μας από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας όπου και φυλάσσεται.

Η Αγία ένδοξος και πανεύφημος Μαρία η Μαγδαληνή, υπήρξε η πιστή και αφοσιωμένη μαθήτρια του Χριστού, ακόλουθος της Υπεραγίας Θεοτόκου, Μυροφόρος και Ευαγγελίστρια της Αναστάσεως. Αξιώθηκε να δει πρώτη, μαζί με την Υπεραγία Θεοτόκο, τον Αναστάντα Κύριο και να αναγγείλει στους Αποστόλους το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Τιμάται ως ισαπόστολος και κήρυκας της πίστεως.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της Τιμίας Χείρας στον Ιερό Ναό οι πιστοί θα μπορούν να προσέρχονται για να την προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία της Αγίας, καθημερινά μεταξύ των ωρών 7.00 π.μ. και 9.00 μ.μ.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των καθημερινών Ιερών Ακολουθιών και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ιερού ναού www.apostolosandreasplati.org ή να καλούν στο 22 334600.