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Σε σοβαρές καταγγελίες αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας, Παντελής Χατζηγέρος, για τη δράση μιας καλά οργανωμένης ομάδας, η οποία επιδίδεται σε συστηματική νυχτερινή λαθροθηρία λαγών στην ευρύτερη περιοχή της Ανδρολύκου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, οι λαθροθήρες δρουν σχεδόν κάθε βράδυ, εκμεταλλευόμενοι το σκοτάδι, την απομόνωση και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής γύρω από την κοινότητα.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής συνεχίστηκε η συζήτηση του θέματος «Οι επιπτώσεις της δράσης συγκεκριμένων ακτιβιστικών οργανώσεων και ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και η αξιολόγηση της ανάγκης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου», καθώς και «Η λειτουργία και η περαιτέρω ενίσχυση του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας και η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και πάταξη της λαθροθηρίας».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Υπηρεσίας Θήρας, η εν λόγω ομάδα κινείται με οχήματα εκτός δρόμου και κάνουν χρήση προβολέων υψηλής ισχύος, μια από τις πιο καταστροφικές και αυστηρά απαγορευμένες μεθόδους. Τα δυνατά φώτα τυφλώνουν και ακινητοποιούν τους λαγούς, καθιστώντας τους απολύτως ανυπεράσπιστους. Όπως αναφέρθηκε από την Υπηρεσία Θήρα αφού ακινητοποιήσουν τους λαγούς, τους παγιδεύουν και τους πωλούν ζωντανούς.

Παρά τις αυξημένες νυχτερινές περιπολίες των θηροφυλάκων στην επαρχία Πάφου, οι δράστες καταφέρνουν κάποιες στιγμές να διαφεύγουν, ενώ όταν εντοπίζονται καταγγέλλονται.

Ο κ. Χατζηγέρος ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχουν πιο αυστηρές ποινές για τη λαθροθηρία, τονίζοντας ότι πρέπει να στερούνται το δικαίωμα όσοι καταγγέλλονται να κατέχουν κυνηγετικό όπλο, ή ακόμα και άδεια οδηγού. Τόνισε ότι τα εξώδικα δεν αποτρέπουν τους λαθροθήρες, όσο ψηλά και να είναι. Υποστήριξε ότι για να βρεθεί λύση πρέπει να υπάρχει παγοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των λαθροθηρών.

Εξήγησε ότι σήμερα καταγγέλλονται, τους επιβάλλονται πρόστιμα από τις διωκτικές αρχές, και καταλήγουν οι υποθέσεις τους στο δικαστήριο. Σημείωσε ότι τα δικαστήρια συνεκδικάζουν τις υποθέσεις και στο τέλος αλλάζουν την ποινή του εξωδίκου σε πολύ χαμηλότερη, καλώντας τους λαθροθήρες που κερδίζουν χιλιάδες ευρώ να πληρώνουν δόσεις των €50 ανά μήνα.