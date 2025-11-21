Σοβαρή υπόθεση λαθροθηρίας με τη χρήση σιδεροπαγίδων κατήγγειλαν, σήμερα το πρωί μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας.

Πιο συγκεκριμένα, μέλη της Υπηρεσίας, από η ώρα 23:00 χθες το βράδυ έθεσαν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένη περιοχή, εντός απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου, στην κοινότητα Ψεματισμένου της επαρχίας Λάρνακας στην οποία είχαν από προηγουμένως εντοπιστεί σιδεροπαγίδες για τη σύλληψη λαγών και οι οποίες έφεραν μόσφηλα με σκοπό να προσελκύσουν το θήραμα.

Οι σιδεροπάγιδες εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές (στη μία σιδεροπαγίδα υπήρχε ήδη παγιδευμένη μία φρεσκοσκοτωμένη φραγκολίνα) με αποτέλεσμα και οι δύο περιοχές να τεθούν υπό παρακολούθηση από δύο διαφορετικές ομάδες της Υπηρεσίας μας.

Γύρω στις 04:00 το πρωί ένα πρόσωπο πλησίασε την περιοχή, έθεσε σε λειτουργία συσκευή που εκπέμπει κελαηδήματα αγρίων πτηνών και στη συνέχεια προχώρησε προς τις σιδεροπαγίδες. Όταν έφθασε στη σιδεροπαγίδα στην οποία ήταν παγιδευμένη η φρεσκοσκοτωμένη φραγκολίνα τότε άνοιξε την παγίδα και έπιασε τη φραγκολίνα.

Άμεσα τα μέλη της Υπηρεσίας επενέβησαν και συνέλαβαν το ύποπτο πρόσωπο το οποίο αντέδρασε πετώντας τη σιδεροπαγίδα στο έδαφος. Από έλεγχο που έγινε στην περιοχή κατασχέθηκαν ως τεκμήρια, μία φρεσκοσκοτωμένη φραγκολίνα, δύο σιδεροπαγίδες για τη σύλληψη λαγών, σαράντα εννέα ξόβεργα και μία συσκευή που εκπέμπει κελαηδήματα αγρίων πτηνών.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το ύποπτο πρόσωπο είναι η πέμπτη φορά που καταγγέλλεται για παρόμοια αδικήματα.