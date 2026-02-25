Με το βλέμμα στραμμένο στο εμβληματικότερο ζωικό είδος της κυπριακής υπαίθρου, το αγρινό, βρίσκονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες λόγω του αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Λάρνακας.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), αναγνωρίζοντας τον υπαρξιακό κίνδυνο που διατρέχει και ο πληθυσμός των αγρινών, προχώρησε στη λήψη δραστικών μέτρων. Στο πλαίσιο της κυβερνητικής στρατηγικής για τον περιορισμό της διασποράς, αποφασίστηκε η πλήρης απαγόρευση του κυνηγίου, καθώς και της εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις επηρεαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες της Λάρνακας.

Ο Πέτρος Αναγιωτού, εκπρόσωπος τύπου της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, μιλώντας στο philenews εξέφρασε την έντονη ανησυχία του, σημειώνοντας ότι τα αγρινά αποτελούν έναν άγριο πληθυσμό που είναι αδύνατον να ελεγχθεί πλήρως. Εξήγησε ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την παγκύπρια απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα, ο κ. Αναγιωτός υπογράμμισε τον προβληματισμό του για την κατάσταση που επικρατεί με τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα, επισημαίνοντας ότι στο δάσος Πάφου υπάρχουν περιοχές όπου τα αγρινά συβόσκουν μαζί με κοπάδια αιγοπροβάτων που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές.

Διευκρίνισε, επίσης, ότι το ζήτημα της προστασίας του αγρινού και των μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού συζητήθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΚΣΕΔ, τονίζοντας ότι η Υπηρεσία Θήρας συμμετέχει καθημερινά στη Συντονιστική Σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού.

Στόχος των μέτρων, είπε, είναι να ανακοπεί κάθε πιθανότητα μηχανικής μεταφοράς του ιού. Οι κυνηγοί, οι οποίοι συχνά διακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις και διαφορετικούς βιότοπους, θα μπορούσαν άθελά τους να μεταφέρουν τον ιό μέσω των οχημάτων, των υποδημάτων ή των σκύλων τους από τις μολυσμένες ζώνες προς την καρδιά των βιοτόπων του αγρινού.

Η ανώτερη κτηνιατρικός λειτουργός και εκπρόσωπος τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για το θέμα του αφθώδους πυρετού, Σωτηρία Γεωργιάδου, επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία με την ΥΘΠ. Σε δηλώσεις της στο philenews, η κ. Γεωργιάδου χαρακτήρισε την απαγόρευση της κυνηγετικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές ως ένα βήμα «προς τη σωστή κατεύθυνση».

«Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Η απόφαση να αποκλειστούν οι κυνηγοί από τις μολυσμένες περιοχές είναι κρίσιμη, καθώς η μηχανική μεταφορά του ιού αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την εξάπλωση της νόσου», σημείωσε η κ. Γεωργιάδου.

Παρά την έντονη ανησυχία, η ίδια έδωσε μια νότα συγκρατημένης αισιοδοξίας, επισημαίνοντας ότι η κύρια περιοχή εξάπλωσης των αγρινών βρίσκεται σε απομακρυσμένο γεωγραφικό σημείο, στο δάσος Πάφου, σε σχέση με τα τρέχοντα κρούσματα, γεγονός που προσφέρει ένα φυσικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια περιορισμού.

Το αγρινό, ως δίχηλο ζώο, είναι εξαιρετικά ευάλωτο στον αφθώδη πυρετό. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ζώα, όπου μπορεί να εφαρμοστεί καραντίνα ή ελεγχόμενη θανάτωση, μια πιθανή διασπορά στον άγριο πληθυσμό θα ήταν πρακτικά αδύνατο να περιοριστεί, απειλώντας με αφανισμό το μοναδικό και σπάνιο είδος θηλαστικού.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς το κοινό και τους κτηνοτρόφους για πλήρη συμμόρφωση με τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το αν η νόσος θα παραμείνει περιορισμένη ή αν θα καταφέρει να σπάσει τη γραμμή άμυνας προς τα ορεινά με αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο το αγρινό.