Η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στις κτηνοτροφικές περιοχές της Κύπρου έχει προκαλέσει προβληματισμό στον αγροτικό κόσμο και ανησυχία στην κοινωνία. Παρά τον ιδιαίτερο δημόσιο διάλογο και τα δραστικά μέτρα που εφαρμόζονται, οι επιστημονικές και διεθνείς πηγές είναι σαφείς ότι η νόσος δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αλλά προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία των ζώων και την οικονομία

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κύπρου, οι οποίες εξέδωσαν επίσημες οδηγίες και απαγόρευσαν τις μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών σε ολόκληρο το νησί, «σε περίπτωση εμφάνισης αφθώδους πυρετού απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων και προϊόντων χωρίς την έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Τι αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων

Ο WOAH (World Organisation for Animal Health): αναφέρει ρητά ότι ο αφθώδης πυρετός «δεν είναι εύκολα μεταδοτικός στον άνθρωπο» και «δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

Ο διεθνής οργανισμός σημειώνει επίσης ότι έχουν καταγραφεί μόνο λίγες, ήπιες περιπτώσεις ανθρώπινης λοίμωξης ιστορικά (κυρίως από άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα), χωρίς ανάγκη νοσηλείας, δηλαδή πρακτικά δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Γιατί λοιπόν θανατώνονται τα ζώα;

Σύμφωνα και πάλι με τον WOAH, η θανάτωση των ζωών επιβάλλεται προκειμένου να σταματήσει η επιδημία και να προστατευθούν οι υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις, καθώς ο ιός μπορεί να διατηρηθεί στον πληθυσμό των ζώων για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να επανεμφανιστεί αν δεν ελεγχθεί δραστικά.

Οι επιπτώσεις του στα ζώα είναι πολύ σοβαρές

Η νόσος προκαλεί, ψηλό πυρετό (συχνά το πρώτο σύμπτωμα), Φυσαλίδες (άφθες) στο στόμα, στη γλώσσα και στα ούλα, Φουσκάλες στις χηλές και στα πέλματα, Έντονη σιελόρροια, Χωλότητα λόγω πόνου στα άκρα, Ανορεξία και αδυναμία σίτισης.

Οι φυσαλίδες σπάνε και μετατρέπονται σε επώδυνες πληγές, με αποτέλεσμα τα ζώα να μην μπορούν να φάνε ή να κινηθούν φυσιολογικά.

Ακόμη και όταν τα ζώα επιβιώσουν, η παραγωγή γάλακτος μπορεί να μειωθεί δραματικά (έως και 80% προσωρινά), η ανάπτυξη σε νεαρά ζώα καθυστερεί, αναπαραγωγική ικανότητα μπορεί να επηρεαστεί και σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται αποβολές.

Σύμφωνα με τον WOAH η πλήρης επαναφορά στην προηγούμενη παραγωγική κατάσταση μπορεί να πάρει μήνες, ή να μην επιτευχθεί ποτέ.

Στα ενήλικα ζώα η θνησιμότητα είναι συνήθως χαμηλή, ωστόσο, στα νεαρά ζώα μπορεί να είναι υψηλή αφού ο ιός μπορεί να προκαλέσει μυοκαρδίτιδα (καρδιακή βλάβη) σε νεαρά ζώα, οδηγώντας σε αιφνίδιο θάνατο

Ακόμη όμως και μετά την ανάρρωση μερικά ζώα παραμένουν φορείς του ιού για μήνες, υπάρχει κίνδυνος νέας μετάδοσης, παρατηρείται μόνιμη απώλεια σωματικής κατάστασης, Σε κάποιες περιπτώσεις, παραμένουν χρόνιες βλάβες στα πέλματα των ζώων.