Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα κρίσιμη, έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα, υπό την προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή.

Η αιφνίδια εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού έχει θέσει τις αρχές της Δημοκρατίας σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στην κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης για την αποτροπή μιας ολοκληρωτικής κτηνοτροφικής καταστροφής.

Η επιλογή του ΚΣΕΔ ως χώρου συνεδρίασης υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κάλεσε σε κατεπείγουσα σύσκεψη την ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας και συναρμόδιους φορείς, καθώς το ζήτημα πλέον δεν θεωρείται μόνο υγειονομικό, αλλά άπτεται της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, καθώς εξετάζεται η συμβολή της Εθνικής Φρουράς στην επιτήρηση ζωνών καραντίνας επί 24ωρου βάσεως.

Συμμετέχουν ακόμα, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ατζέντα της συνάντησης περιλαμβάνει δραστικά μέτρα που αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών:

Πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων με επιβολή αυστηρών περιορισμών στη διακίνηση ζώντων ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων σε παγκύπρια κλίμακα.

Άμεση σφράγιση των επηρεαζόμενων περιοχών με τη συνδρομή της Αστυνομίας και του Στρατού.