Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα αυστηρά μέτρα για την αναχαίτιση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, με την Υπηρεσία Θήρας να προχωρά σε δραστικές αποφάσεις για την προστασία της κτηνοτροφίας. Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκτιμούν πως εντός της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα στις ζώνες προστασίας.

Με νέο διάταγμα που εξέδωσε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, Παντελής Χατζηγέρου, την περασμένη Τρίτη, τροποποιούνται άμεσα οι περιοχές όπου επιτρέπεται η εκπαίδευση και άσκηση κυνηγετικών σκύλων. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, καθώς η μετακίνηση σκύλων εντός κτηνοτροφικών περιοχών θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, 15 περιοχές παγκύπρια αφαιρούνται από τον κατάλογο των επιτρεπόμενων χώρων εκπαίδευσης. Οι περιοχές που επηρεάζονται ανά επαρχία είναι:

Λευκωσία: Κάτω Πύργος, Ποταμιά – Δάλι – Λύμπια, Περιστερώνα – Αστρομερίτης και Δένεια – Κοκκινοτριμιθιά.

Λεμεσός: Πισσούρι και Πολεμίδια (Λατομείο Κάσινου – Βατί).

Λάρνακα: Μαρί (ενεργειακό κέντρο), Κλαυδιά – Αλεθρικό, Δρομολαξιά (Στρογγυλιές) και Μοσφιλωτή (Βυζακερή).

Πάφος: Ακουρσός – Μαυροκόλυμπος και Αναδιού.

Αμμόχωστος: Φρέναρος (Περιοχή Στρατοπέδου), Αυγόρου (Άγιος Κενδέας) και Φρέναρος – Άγιος Γεώργιος Αχερίτου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρύθμιση για την περιοχή Αστρομερίτη – Ατσά (περιοχή Αστρομερίτη – Κορωνειάς) στην επαρχία Λευκωσίας. Η συγκεκριμένη περιοχή αντικαταστάθηκε από μια νέα, διευρυμένη έκταση, η οποία οριοθετείται πλέον από τα φώτα τροχαίας Αστρομερίτη, εκτείνεται κατά μήκος του δρόμου προς Τρόοδος μέχρι την τοποθεσία «Παλιόμαντρες» στον Κάτω Κουτραφά και καταλήγει στα όρια της Νεκρής Ζώνης.

Στο μέτωπο της υγείας των ζώων, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, δήλωσε πως η διαδικασία εμβολιασμού των αιγοπροβάτων στις ζώνες των 3 και 10 χιλιομέτρων της μολυσμένης περιοχής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. «Μέχρι στιγμής έχουν παραχωρηθεί περίπου 135.000 δόσεις εμβολίων. Οι 35.950 αφορούν βοοειδή, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν για αιγοπρόβατα, κυρίως σε μονάδες που γειτνιάζουν με χοιροστάσια και στις ζώνες επιτήρησης», σημείωσε η κ. Γεωργιάδου.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής, τα πρόσφατα εργαστηριακά δείγματα είναι αρνητικά, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία. Επομένως, παραμένουν μολυσμένες 22 κτηνοτροφικές μονάδες και προχωρεί η θανάτωση 16.000 ζώων παγκύπρια. Περαιτέρω, ανέφερε ότι ο καταναλωτής μπορεί να καταναλώνει άφοβα κρέας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς ο εμβολιασμός δεν επηρεάζει την ποιότητα ή την ασφάλειά τους.

Συνεχίζονται οι εκτιμήσεις της αγοραίας αξίας των ζώων, των ζωοτροφών και του γάλακτος που χάνονται, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες στήριξης των κτηνοτρόφων.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ενημερώνουν και κάνουν συστάσεις σε θεματικά πάρκα και κήπους που έχουν συλλογές ζώων. «Το κυριότερο είναι ότι μέχρι τώρα τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αρνητικά και αναμένουμε για νεότερα», σημείωσε σχετικά.

Οι Αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, με ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο επέκτασης των εμβολιασμών σε ολόκληρη την επικράτεια, αναλόγως της επιδημιολογικής εξέλιξης τις επόμενες 21 ημέρες.