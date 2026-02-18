Με ορίζοντα τριετίας (2026-2028) και προϋπολογισμό που αγγίζει τα €1,15 εκατ., η Κυπριακή Δημοκρατία στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας και στην ευθυγράμμιση με τους εθνικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου κατά 32% έως το 2030.

Σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα για παρακολούθηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την κτηνοτροφία, στη βάση της πρότασης της Υπουργού Γεωργίας.

Η ανάγκη για το νέο πρόγραμμα προκύπτει από τα ανησυχητικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι εκπομπές από τη γεωργία έχουν αυξηθεί κατά 17,3% από το 1990, αποτελώντας πλέον το 6,6% των συνολικών εκπομπών της χώρας.

Το νέο πρόγραμμα βασίζεται στην επιτυχημένη συνταγή προηγούμενου έργου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ), το οποίο ολοκληρώθηκε το 2025. Το έργο αυτό επέτρεψε τον επικαιροποιημένο επανυπολογισμό των εκπομπών από τη γεωργία, συμβάλλοντας σε πολύ σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τη χώρα μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Το πρόγραμμα, επικεντρωμένο στα αζωτούχα λιπάσματα, πέτυχε:

• Μείωση 70% στον υπολογισμό των σχετικών εκπομπών.

• Εξοικονομήσεις €4,8 εκατ. ετησίως για το κράτος μέσω του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.

Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα, που θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους, εστιάζει πλέον στοχευμένα στο κλιματικό αποτύπωμα των ζώων. Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες αναλύσεις για τον προσδιορισμό των πραγματικών εκπομπών της κυπριακής κτηνοτροφίας. Σημειώνεσαι ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό μέτρων στο επόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ για τις ανάγκες του έργου θα προσληφθούν πέντε εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για διάστημα 24 μηνών.

Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου ανέφερε ότι μέσω του νέου προγράμματος θα πραγματοποιηθούν εξειδικευμένες μετρήσεις και αναλύσεις για τον ακριβή προσδιορισμό των πραγματικών εκπομπών της κτηνοτροφίας της χώρας. Στόχος, είπε, είναι η ανάπτυξη και διαμόρφωση στοχευμένων μέτρων πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών του κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου καθώς και η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης που θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και μέτρων διαχείρισης με μετρήσιμο κλιματικό αποτύπωμα.