Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο αφθώδης πυρετός δείχνει τα δόντια του στις ελεύθερες περιοχές. Παρά την τιτάνια προσπάθεια αναχαίτισης, ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων διπλασιάστηκε, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 22, με την περιοχή των Λιβαδιών και της Ορόκλινης να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των τελευταίων κρουσμάτων (22 Φεβρουαρίου), σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις της Ανώτερης Κτηνιατρικής Λειτουργού, Σωτηρίας Γεωργιάδου, τα νέα εργαστηριακά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν 11 επιπλέον κρούσματα, 8 νέα κρούσματα στα Λιβάδια και 3 νέα κρούσματα στην Ορόκλινη. Τα 11 νέα κρούσματα προστίθεται στα ήδη 5 στην Ορόκλινη, 4 στα Λιβάδια και από 1 σε Αραδίππου και Τρούλλους. Όλα τα νέα κρούσματα αφορούν μονάδες αιγοπροβατοτροφίας. Μόνο η πρώτη μονάδα που εντοπίστηκαν τα αρχικά κρούσματα αφορούσε σε αγελάδες.

Αν και ο αρχικός υπολογισμός έκανε λόγο για 13.000 ζώα, η κ. Γεωργιάδου προειδοποίησε ότι ο αριθμός αυτός είναι δυναμικός. Λόγω της περιόδου των γεννήσεων, οι απώλειες ενδέχεται να αγγίξουν τις 16.000 ζώα, πολλά εκ των οποίων προορίζονταν για την αγορά του Πάσχα.

«Το ελπιδοφόρο είναι πως όλες οι νέες μολυσμένες μονάδες βρίσκονται εντός της ήδη οριοθετημένης ζώνης των 10 χλμ. Αν καταφέρουμε να τον συγκρατήσουμε εκεί, έχουμε μεγάλες ελπίδες», τόνισε η κ. Γεωργιάδου από το Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων».

Η άφιξη 529.000 δόσεων εμβολίων από τη Γαλλία το περασμένο Σάββατο σήμανε την έναρξη της δεύτερης φάσης της αντεπίθεσης. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες άρχισαν τη διάθεση των εμβολίων σε ιδιώτες κτηνίατρους και ήδη 27.000 δόσεις έχουν ήδη παραδοθεί για άμεση χρήση. Προτεραιότητα δίνεται σε 21 μονάδες αιγοπροβάτων που γειτνιάζουν (σε ακτίνα 2 χλμ.) με χοιροστάσια εντός της μολυσμένης ζώνης.

Ενώ οι θανατώσεις και οι ταφές ζώων συνεχίζονται στην Ορόκλινη και την Αραδίππου, η Αστυνομία συνεχίζει να διερευνά τις ευθύνες κτηνοτρόφων που φέρονται να απέκρυψαν συμπτώματα για δύο εβδομάδες. Το Υπουργείο Γεωργίας επαναλαμβάνει με έμφαση ότι ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και η κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών παραμένει απολύτως ασφαλής.

Το κράτος, πέρα από τις αποζημιώσεις που ήδη αγγίζουν τα €4,5 εκατ., παρέχει 24ωρη ψυχολογική στήριξη στους πληγέντες κτηνοτρόφους, αναγνωρίζοντας το βαρύ πλήγμα στην οικονομική και ψυχική τους κατάσταση.

Τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ αφορούν μεταξύ άλλες ζώνες αποκλεισμού όπου έχουν εγκατασταθεί στατικά σημεία ελέγχου της Αστυνομίας και σταθμοί ψεκασμού σε όλες τις εισόδους/εξόδους των πληγεισών περιοχών.

Περαιτέρω, έχει επιβληθεί παγκύπρια απαγόρευση ώστε να μην επιτρέπεται καμία μετακίνηση δίχηλων ζώων (βοοειδή, πρόβατα, χοίροι) χωρίς ειδική άδεια.

Όλο το γάλα από τις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις καταστρέφεται, ενώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των ζώων που βρίσκονται στις 11 μολυσμένες μονάδες. Την ίδια ώρα συνεχίζουν δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις.

Με τη συνδρομή ομάδας εμπειρογνωμόνων άρχισε ο εμβολιασμός των ζώων.

Σε πρώτο στάδιο εμβολιάστηκαν όλες οι αγελάδες στην ζώνη των 10 χλμ. Ακολουθούν οι εμβολιασμοί σε μονάδες αιγοπροβάτων που βρίσκονται σε ακτίνα δύο χλμ. γύρω από τα χοιροστάσια της ζώνης των 10 χλμ. Ακολουθούν οι υπόλοιπες μονάδες αιγοπροβάτων στα 3 και 10 χλμ., ενώ έχει παραγγελθεί και ετοιμάζεται το εμβόλιο για τους χοίρους.

Σημειώνεται ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εργάζονται σε συνεννόηση και συνεργασία με τους κτηνοτρόφους για την εξεύρεση λύσεων για εισαγωγές ζώων από άλλες χώρες.

Υπογραμμίζεται ότι μελετάται το ενδεχόμενο ενεργοποίησης μονάδων πυρήνων για αύξηση της παραγωγής του ζωικού κεφαλαίου για να προμηθεύσει με ζώα υψηλού γενετικού δυναμικού τους κτηνοτρόφους.

Στη μάχη 513 άτομα από 16 υπηρεσίες

Μια πρωτοφανής κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς ο εφιάλτης του αφθώδους πυρετού πέρασε τη Γραμμή Κατάπαυσης του Πυρός, πλήττοντας καίρια την κτηνοτροφία στις ελεύθερες περιοχές.

Στο Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων στη Λάρνακα, η παρουσία της Υπουργού Γεωργίας είναι καθημερινή, ενώ συνολικά 513 άτομα από 16 διαφορετικές υπηρεσίες εργάζονται επί ποδός. Συγκεκριμένα, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 142, Πολιτική Άμυνα 80, Αστυνομία 61, Τμήμα Δασών 50, Εθνική Φρουρά 42, Υπηρεσία Θήρας 40, ΚΣΕΔ 20, Τμήμα Γεωργίας 24, Επαρχιακή Διοίκηση 1, Υγειονομικές Υπηρεσίες 17, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 1, Πυροσβεστική Υπηρεσία 12, Τμήμα Δημοσίων Έργων 5, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 8, Τμήμα Περιβάλλοντος 4, ΥΓΑΑΠ 6.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις επικρίσεις περί καθυστέρησης, παραθέτοντας ένα πλήρες ιστορικό ενεργειών που ξεκίνησε πριν από δυόμιση μήνες. Στις 15 Δεκεμβρίου 2025, αμέσως μόλις κυκλοφόρησαν οι πρώτες πληροφορίες στον τουρκοκυπριακό τύπο για ύποπτα κρούσματα στο κατεχόμενο Λάπαθος, ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, απέστειλε κατεπείγουσες επιστολές προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν γραπτώς ο Αρχηγός Αστυνομίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, με αίτημα την άμεση ενημέρωση της UNFICYP για εντατικοποίηση των περιπολιών στη Νεκρή Ζώνη, ώστε να αποτραπούν παράνομες μετακινήσεις ζώων ή συγχρωτισμός τους κατά τη βόσκηση.

Ταυτόχρονα, ενημερώθηκαν το Τμήμα Τελωνείων και οι Βρετανικές Βάσεις για αυστηρότατους ελέγχους στα σημεία διέλευσης και εφαρμογή μέτρων απολύμανσης.

Την ίδια ημέρα, στις 15 Δεκεμβρίου 2025, ενημερώθηκαν οι αγροτικές οργανώσεις με αναλυτικές οδηγίες βιοασφάλειας προς τους κτηνοτρόφους, τονίζοντας ότι η νόσος είναι εξαιρετικά μεταδοτική και οδηγεί σε καθολική θανάτωση των ζώων στις πληγείσες μονάδες.

Παρά τα μέτρα, η φύση του ιού αποδείχθηκε ισχυρότερη. Η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση στις ελεύθερες περιοχές ήρθε στις 20 Φεβρουαρίου 2026 από μονάδα στα Λειβάδια. Η συνέχεια ήταν καταιγιστική, με τον ιό να εντοπίζεται σε συνολικά 22 μονάδες, επηρεάζοντας περίπου 16.000 ζώα.