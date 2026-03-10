Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, καθώς ο αφθώδης πυρετός απειλεί το εμβληματικότερο ζώο της κυπριακής υπαίθρου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, αναδείχθηκε το κρίσιμο ζήτημα της συμβόσκησης των αγρινών με κτηνοτροφικά ζώα στα κατεχόμενα, γεγονός που καθιστά τον πληθυσμό τους ευάλωτο στη μετάδοση του ιού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη νεκρή ζώνη και ιδιαίτερα στις περιοχές Κάμπου και Κοκκίνων.

Ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας, Παντελής Χατζηγέρου, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, αναφέροντας ότι τα αγρινά έρχονται σε άμεση επαφή με κοπάδια αιγοπροβάτων των Τουρκοκυπρίων που διακινούνται κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.

«Μέσω των Ηνωμένων Εθνών προσπαθήσαμε να επιλύσουμε το θέμα στο παρελθόν, αλλά παραμένει μια ανοιχτή πληγή», σημείωσε χαρακτηριστικά η Υπηρεσία, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία ελέγχου ενός άγριου πληθυσμού σε περιοχές με ιδιάζον καθεστώς.

Η Υπηρεσία Θήρας δεν μένει στα λόγια, αλλά προχωρά σε μια πρωτοποριακή για τα κυπριακά δεδομένα επιχείρηση θωράκισης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγέρου έχουν ήδη παραγγελθεί ειδικά όπλα από το εξωτερικό για τη διενέργεια εμβολιασμών στα ελεύθερα αγρινά από απόσταση.

Παράλληλα, είπε, ξεκινούν άμεσα εμβολιασμοί για τα αγρινά που βρίσκονται σε περιφραγμένους χώρους.

Ήδη επιβλήθηκε πλήρης απαγόρευση κυνηγίου και εκπαίδευσης σκύλων σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη μολυσμένη ζώνη της Λάρνακας, για να αποφευχθεί η μηχανική μεταφορά του ιού μέσω οχημάτων ή υποδημάτων.

Προς ενίσχυση των μέτρων, το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε πως οι δομές προστασίας στον Σταυρό της Ψώκας και στα Πλατάνια θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό. Στόχος είναι να εκμηδενιστεί η πιθανότητα μεταφοράς του ιού από ανθρώπινη δραστηριότητα προς τον πυρήνα του βιοτόπου του αγρινού στο δάσος Πάφου.