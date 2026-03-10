Σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης έχει μετατραπεί η σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, η οποία διεξάγεται υπό τη σκιά της ραγδαίας εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Με τον κατάλογο των πληγεισών μονάδων να αριθμεί πλέον 38 (μετά τα νέα κρούσματα στη Δρομολαξιά), οι βουλευτές εξαπέλυσαν δριμεία κριτική για «καθυστερημένα αντανακλαστικά», την ώρα που η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, παρέθεσε το εκτενές επιχειρησιακό πλάνο της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, κατηγόρησε το Υπουργείο ότι «τρέχει πίσω από τις εξελίξεις», ζητώντας εξηγήσεις για το κενό δράσης μεταξύ 16ης Δεκεμβρίου και 20ής Φεβρουαρίου. Παράλληλα, διερωτήθηκε γιατί προτάχθηκαν οι θανατώσεις, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν περιθώρια παρεκκλίσεων από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Σε ακόμα πιο σκληρή γραμμή ο Λίνος Παπαγιάννης χαρακτήρισε αδιανόητη τη θανάτωση ζώων και προειδοποίησε με δυναμικά μέτρα, δηλώνοντας έτοιμος να εμποδίσει σωματικά τη διαδικασία στις μονάδες αν οι Βρυξέλλες αρνηθούν εναλλακτικές λύσεις.

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης έκανε λόγο για «σπασμωδικές αποφάσεις», θέτοντας ερωτήματα για τη θανάτωση εμβολιασμένων ζώων και την ορθότητα της ταφής έναντι της αποτέφρωσης.

Ο Χρίστος Ορφανίδης σε φορτισμένο τόνο μίλησε για «δολοφονίες» ζώων, ενώ κατήγγειλε τη στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς και εξέφρασε ανησυχίες για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Ο βουλευτής Χαράλαμπος Πάζαρος υπογράμμισε το τεράστιο οικονομικό πλήγμα σε μονάδες αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ, ζητώντας παγοποίηση δανείων και διασφάλιση των εξαγωγών χαλλουμιού. Αντίστοιχα, ο Γιώργος Κάρουλλας έκανε λόγο για «αποσπασματική διαχείριση» που οδηγεί σε αφανισμό του κλάδου, ζητώντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιωσιμότητας.

Μαρία Παναγιώτου: «Εξαντλούμε κάθε περιθώριο ευελιξίας»

Η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, απάντησε στις επικρίσεις τονίζοντας πως η Πολιτεία βιώνει την ίδια αγωνία με τους κτηνοτρόφους. «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να αντέχει να θανατώνονται μαζικά ζώα που φαίνονται υγιή», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η διαχείριση διέπεται από αυστηρά ενωσιακά πρωτόκολλα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε, και η ίδια βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την Πρόεδρο της Κομισιόν και την DG Sante, ζητώντας εξαίρεση από τις μαζικές θανατώσεις ασυμπτωματικών ζώων, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου ως νησιωτικό κράτος.

Πρόσθεσε ότι εξασφαλίστηκαν 600.000 δόσεις εμβολίων. Ήδη έχουν χορηγηθεί 238.000 δόσεις (159.000 σε αιγοπρόβατα και 79.000 σε βοοειδή), με προτεραιότητα στις ζώνες υψηλού κινδύνου.

Περαιτέρω, η Υπουργός ανέφερε ότι προχωρά η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος με βάση το μικτό κέρδος (ώστε οι κτηνοτρόφοι να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους), ενώ το Τμήμα Γεωργίας αναζητά ήδη περιοχές ελεύθερες από νόσους για εισαγωγή νέου ζωικού πληθυσμού.

Αναφέρθηκε ακόμα στον συντονισμό 16 υπηρεσιών και πάνω από 500 λειτουργών σε 24ωρη βάση.

Πρόσθεσε ότι έχουν διατεθεί €700.000 για την κατασκευή 99 τροχόλουτρων και 27 αυτοματοποιημένων συστημάτων απολύμανσης σε κτηνοτροφικές περιοχές.

Έκανε αναφορά στην επιβολή αποκλεισμού περιοχών (Αραδίππου, Λειβάδια, Ορόκλινη, Δρομολαξιά) όπου η είσοδος επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια.

«Προέχει η υπευθυνότητα από όλους», κατέληξε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους κτηνοτρόφους μόνους απέναντι στις συνέπειες της κρίσης.

Το καθεστώς των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή Περγάμους

Στο επίκεντρο των ελέγχων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών βρίσκεται η περιοχή του Περγάμους, καθώς και η ευρύτερη ζώνη των Βρετανικών Βάσεων και των μη ελεγχόμενων από τη Δημοκρατία περιοχών, με φόντο την επαγρύπνηση για τον αφθώδη πυρετό. Ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί την κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, τους τυροκόμους και τους παραγωγούς είναι το καθεστώς αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων και η πιθανότητα ύπαρξης διπλών κωδικών.

Ο Απόστολος Μαζέρης ανώτερος κτηνιατρικός λειτουργός έχει καθησυχάσει τις ανησυχίες περί διπλής ταυτότητας των εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως δεν έχει διαπιστωθεί στην περιοχή του Περγάμους η ύπαρξη μονάδων που να κατέχουν ταυτόχρονα κωδικούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και κωδικούς του ψευδοκράτους.

Στην περιοχή του Περγάμους, είπε, δραστηριοποιούνται σήμερα συνολικά 11 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι 8 μονάδες αφορούν αγελάδες και οι 3 αιγοπρόβατα.

Εξήγησε ότι ολες οι παραπάνω μονάδες φέρουν αποκλειστικά κωδικούς εκμεταλλεύσεων που εκδόθηκαν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και εμπίπτουν στα προγράμματα επίσημων ελέγχων για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων.