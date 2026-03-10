Σε κλίμα ακραίας πόλωσης και απόγνωσης για τον κόσμο της κτηνοτροφίας, συνέρχεται σήμερα η κοινοβουλευτική επιτροπή Γεωργίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίας βρίσκεται η διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, η οποία έχει λάβει διαστάσεις επιδημιολογικού πολέμου στην επαρχία Λάρνακας, με τους παραγωγούς να πνέουν μένεα κατά των σκληρών πρωτοκόλλων θανάτωσης.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι βουλευτές καλούνται να ζητήσουν εξηγήσεις από το υπουργείο Γεωργίας για την πολιτική της καθολικής θανάτωσης. Η ένταση στις τάξεις των κτηνοτρόφων έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο: Ακόμα και αν ένα ζώο βρεθεί θετικό, οδηγείται στη θανάτωση ολόκληρη η μονάδα, ανεξάρτητα από το αν τα ζώα έχουν εμβολιαστεί ή όχι.

Οι κτηνοτρόφοι, βλέποντας το βιος τους να χάνεται, έχουν προχωρήσει σε παρεμπόδιση των συνεργείων ευθανασίας, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να διαβεβαιώνουν ότι οι τρόποι θανάτωσης που χρησιμοποιούνται είναι οι ενδεδειγμένοι από την κτηνιατρική νομοθεσία για αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις, δηλαδή το όπλο κρούσης και το φάρμακο ευθανασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο ιός παραμένει προς το παρόν περιορισμένος εντός των ορίων της επαρχίας Λάρνακας. Ωστόσο, ο αριθμός των πληγέντων υποστατικών αυξάνεται σημαντικά. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 35 μολυσμένες μονάδες σε Λιβάδια, Ορόκλινη, Κελλιά, Αραδίππου και Δρομολαξιά, 4 μονάδες αγελάδων και 31 μονάδες αιγοπροβάτων.

Ήδη, έχουν θανατωθεί περίπου 13.890 αιγοπρόβατα και 370 αγελάδες, με τις διαδικασίες να συνεχίζονται από χθες σε μονάδα στη Δρομολαξιά με 487 αγελάδες.

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, ξεκαθάρισε πως ο εμβολιασμός είναι μέτρο περιορισμού και όχι πανάκεια που αποτρέπει τη θανάτωση σε περίπτωση κρούσματος. Μέχρι στιγμής, έχουν διανεμηθεί 159.100 δόσεις εμβολίου για αιγοπρόβατα, καθώς και 79.100 δόσεις για βοοειδή. Αναμένεται ειδική παρτίδα εμβολίων από τη Γερμανία για τους χοίρους, που βρίσκονται σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης. «Δεν επιτρέπεται ούτε κουνούπι να μπει ή να βγει από τα χοιροστάσια, μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι και χειρίζονται την κάθε μονάδα», συμπλήρωσε.

Στη σκιά της επιδημίας, ο Δήμος Λάρνακας και οι αγροτικές οργανώσεις καταθέτουν σήμερα στη Βουλή ένα μακρύ κατάλογο αιτημάτων. Ζητούν:

>> Να μην εφαρμοστεί η ολική σφαγή των ζώων μιας μονάδας, έστω και αν παρουσιαστούν κρούσματα.

>> Δίκαιες αποζημιώσεις σε τρέχουσες τιμές αγοράς.

>> Πλήρη παγοποίηση δανειακών υποχρεώσεων.

>> Κάλυψη κοινωνικών ασφαλίσεων και απώλειας εισοδήματος.

>> Επιδότηση για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου με εισαγωγές από το εξωτερικό.

>> Διασφάλιση της απρόσκοπτης συμμετοχής και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων μέσω του ΚΟΑΠ.

>> Αποζημίωση για την καταστροφή των ζωοτροφών και μπάλων από σανό.

Η κυβέρνηση, μέσω του Προέδρου της Δημοκρατίας, φαίνεται να αναζητά παράθυρο εναλλακτικών λύσεων στις Βρυξέλλες, επικαλούμενη την ιδιαιτερότητα της Κύπρου ως μικρού νησιού με πυκνή κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπου η καθολική θανάτωση απειλεί με αφανισμό ολόκληρους κλάδους.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, αλλά και μετά της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας (24 Φεβρουαρίου 2026), οι βουλευτές κατέθεσαν μια σειρά από ερωτήματα προς την υπουργό Γεωργίας, ζητώντας πλήρεις εξηγήσεις για τα μέτρα αναχαίτισης της νόσου, τις διαδικασίες ταφής χιλιάδων ζώων, αλλά και την αμφιλεγόμενη απόφαση για άρση των απολυμάνσεων στα οδοφράγματα.

Στη σημερινή συνεδρία έχει κληθεί η υπουργός Γεωργίας στην οποία τέθηκαν γραπτώς κρίσιμα ερωτήματα. Μεταξύ άλλων:

>> Προκαλεί αίσθηση το ερώτημα για τον λόγο που αποφασίστηκε η άρση των μέτρων απολύμανσης οχημάτων στα οδοφράγματα εντός του Ιανουαρίου 2026, καθώς και τα κριτήρια αυτής της απόφασης.

>> Ζητούνται εξηγήσεις για την απόφαση να ταφούν τα θανατωθέντα ζώα αντί να αποτεφρωθούν. Οι βουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για υγειονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου του μεγάλου όγκου των νεκρών ζώων.

>> Η Επιτροπή ζητά τα επιστημονικά κριτήρια βάσει των οποίων δόθηκε προτεραιότητα στον εμβολιασμό των βοοειδών έναντι των αιγοπροβάτων.

>> Ζητείται διευκρίνιση για το αν υπάρχουν μονάδες (π.χ. στην περιοχή Περγάμους ή στις βάσεις) που λειτουργούν με διπλούς κωδικούς (Δημοκρατίας και ψευδοκράτους).

Οι βουλευτές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των κτηνοτροφικών μονάδων που επηρεάζονται, τα δείγματα που ελήφθησαν και τις ημερομηνίες των εργαστηριακών αναλύσεων. Παράλληλα, τίθεται το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των ελέγχων στις εισόδους και εξόδους των οριοθετημένων περιοχών. Η Επιτροπή ζητά, επίσης, να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της επικοινωνίας με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ που διαχειρίστηκαν παρόμοια κρίση, ώστε να διαφανεί αν ακολουθήθηκαν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.