Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση λαθροθηρίας λαγών κατήγγειλε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής.

Συγκεκριμένα, θηροφύλακες της Υπηρεσίας μας, κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης που οργανώθηκε για πάταξη της λαθροθηρίας λαγών στις κοινότητες Κούκλια και Τίμη της επαρχίας Πάφου, είχαν θέσει υπό παρακολούθηση συγκεκριμένη περιοχή. Γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα, τα μέλη μας παρατήρησαν όχημα να κινείται ύποπτα σε γεωργικές εκτάσεις στην περιοχή της κοινότητας Τίμης, ενώ από το όχημα ακούγονταν πυροβολισμοί.

Τα μέλη της Υπηρεσίας μας, κινητοποιήθηκαν άμεσα για ανακοπή του οχήματος. Ο οδηγός αρχικά δεν συμμορφώθηκε στα σήματα για στάση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, η οποία κατέληξε στην ακινητοποίηση του οχήματος γύρω στις 4:50.

Στο όχημα επέβαιναν τρία πρόσωπα από την επαρχία Πάφου, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν την Υπηρεσία μας για παρόμοια αδικήματα. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα.

Οι θηροφύλακες λόγω της εμπειρίας τους εκτίμησαν ότι, οι λαγοί που παράνομα θηρεύτηκαν δεν τοποθετούνταν στο αυτοκίνητο αλλά τοποθετούνταν σε συγκεκριμένα σημεία στο χώρο που θηρεύονταν για να περισυλλεγούν αργότερα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένος έλεγχος στην περιοχή όπου κινήθηκε το όχημα των υπόπτων. Σε δύο διαφορετικά σημεία, πάνω σε δέντρα, εντοπίστηκαν καμουφλαρισμένοι δύο φρεσκοσκοτωμένοι λαγοί, που φαίνεται να τους τοποθέτησαν, για να τους περισυλλέξουν σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ ακόμα παρατηρήθηκαν σοβαρές ζημιές σε γεωργικές καλλιέργειες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι δύο από τα τρία ύποπτα πρόσωπα εργάζονται στο Τμήμα Δασών και δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται σε παρόμοιες υποθέσεις. Παράλληλα, ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών απασχολούν έντονα την Υπηρεσία μας για διάφορες παραβιάσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.

Επίσης έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Υπηρεσία μας το γεγονός ότι κάποιοι εργαζόμενοι του Τμήματος Δασών φαίνεται να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι εργάζονται τόσο σε παρατηρητήρια όσο και σε περιοχές που η πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες είναι περιορισμένη ή σχεδόν αδύνατη.

Τέλος σημειώνεται ότι τις τελευταίες μέρες, μέλη της Υπηρεσίας μας κατήγγειλαν αρκετές υποθέσεις για κυνήγι σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου καθώς και για επί σκοπού κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου κατά τις ημέρες κυνηγίου, με στόχο την εκδίωξη των λαγών από τις απαγορευμένες και τη θήρευση τους από κυνηγούς που είναι στα όρια αυτών.