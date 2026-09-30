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Ασφαλιστικές δικλίδες με τις οποίες θα αποτρέπεται οποιοσδήποτε Τούρκος υπήκοος απειλεί την εθνική μας ασφάλεια και επιχειρεί να παρεισφρήσει στα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, προωθούνται μέσω νομοθετήματος.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή το σκάνδαλο που απασχολεί τις αμερικανικές Αρχές και αφορά την εταιρεία Oxygen Forensics Inc, η οποία ελέγχεται μέσω κυπριακής εταιρείας που με τη σειρά της έχει ως μεγαλομέτοχο τον 54χρονο κάτοχο τουρκικού διαβατηρίου Φατίχ Οσμάν.

Στην προσπάθειά μας να λάβουμε απαντήσεις κατά πόσον έχουν ληφθεί μέτρα για να αποτραπεί η πιθανότητα ώστε οντότητες τουρκικών συμφερόντων που απειλούν τη Δημοκρατία να συμμετάσχουν σε εταιρικές δομές, αρμόδια πρόσωπα μας υπέδειξαν υπό προώθηση τροποποιητική νομοθεσία.

Το νομοθέτημα αυτό προωθήθηκε στην Βουλή των αντιπροσώπων τον περασμένο Ιούνιο, κατόπιν πρωτοβουλίας του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών. Με βάση τις πρόνοιές του παρέχεται η δυνατότητα στην/στον Έφορο Εταιρειών να διαγράφει οποιαδήποτε εταιρεία κρίνει πως υπονομεύει τη Δημοκρατία, την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσιας τάξη.

Ο/η επικεφαλής του Τμήματος, μάλιστα, δεν θα χρειάζεται να αναφέρει λεπτομερώς στους εκπροσώπους της διαγραφείσας εταιρείας τους λόγους που οδηγούν σ΄ αυτή την απόφαση.

Πέραν τούτου, θα έχει την εξουσία να απορρίψει ή να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή, καταχώριση ή αίτηση και χωρίς να έχει υποχρέωση να δώσει αιτιολογία. Το νομοθέτημα με βάση και την αιτιολογική έκθεση έχει ως πνεύμα τα ιδιαίτερα δεδομένα για την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Η τροποποιητική νομοθεσία του Περί Εταιρειών Νόμου εκπονήθηκε από το Τμήμα Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Ο «Φ» είχε εγείρει ξανά ζήτημα για το γεγονός ότι απουσία νομοθετικής ρύθμισης Τούρκοι ήταν σε θέση να εγγράψουν εταιρείες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τον Μάιο του 2025 είχαμε υποβάλει ερώτημα στην Έφορο Εταιρειών, Ειρήνη Μυλωνά Χρυσοστόμου, η οποία είχε αναφέρει πως δρομολογούνται σχετικές λύσεις, προαναγγέλλοντας στην ουσία την προώθηση τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Μεταξύ άλλων, η Έφορος Εταιρειών, αφού πρώτα εξήγησε πως ο νόμος δεν απαγορεύει σε αλλοδαπούς να συστήσουν κυπριακές εταιρείες, είχε αναφέρει για το επίμαχο ζήτημα: «Το συγκεκριμένο θέμα μας έχει απασχολήσει αρκετά. Το να είσαι Τούρκος υπήκοος και να κάνεις αίτηση για να εγγράψεις εταιρεία στην Κύπρο και να είσαι είτε μέτοχος είτε διευθυντής σ΄ αυτή την εταιρεία, είναι ένα θέμα που το εξετάζει η υπηρεσία μας. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες με τις οποίες ελέγχεται αυτός ο υπήκοος αυτής της χώρας. Στο συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όμως, υπάρχει πιθανότητα ο Τούρκος υπήκοος να εγγράψει και να έχει εταιρεία στην Κύπρο. Παρ΄ όλα αυτά, επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που αρνούμαστε σε Τούρκους υπηκόους να εγγράψουν στο όνομά τους εταιρείες, έχουν δρομολογηθεί τέτοιες διαδικασίες για να είναι ο Έφορος Εταιρειών πιο κατοχυρωμένος στην άρνησή του».