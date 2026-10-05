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Άμεση παρέμβαση της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής ζητά ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, προειδοποιώντας ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις βασικές γεωργικές εισροές επιβαρύνουν σημαντικά τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων και το εισόδημα των παραγωγών.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας του Παναγροτικού, Αναστάσης Γιαπάνης, εστιάζει ιδιαίτερα στο κόστος λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το οποίο, σε συνδυασμό με τις αυξημένες δαπάνες για ενέργεια, νερό, καύσιμα, μηχανήματα και εργατικό δυναμικό, δημιουργεί, όπως αναφέρει, ολοένα δυσκολότερες συνθήκες για τον αγροτικό κόσμο. Επισημαίνει παράλληλα ότι η εξάρτηση της Κύπρου από εισαγωγές, λόγω απουσίας εγχώριας παραγωγής λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών, επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος.

Ο Παναγροτικός καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση σε ειδικό και στοχευμένο μέτρο στήριξης για την αγορά λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και σε ευρύτερο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, τονίζοντας ότι η στήριξη της γεωργίας συνδέεται άμεσα με την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατήρηση της εγχώριας παραγωγής.

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση:

Ο αγροτικός κόσμος της Κύπρου βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συνεχή και ιδιαίτερα σοβαρή αύξηση του κόστους παραγωγής, η οποία επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και το εισόδημα των παραγωγών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων, αλλά και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία αποτελούν βασικές και αναγκαίες εισροές για τη γεωργική παραγωγή. Οι τιμές τους επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος καλλιέργειας και, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος ενέργειας, νερού, καυσίμων, μηχανημάτων και εργατικού δυναμικού, δημιουργούν ένα ολοένα και πιο δύσκολο περιβάλλον για τον Κύπριο αγρότη.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια σημαντική ιδιαιτερότητα της Κύπρου. Ως μικρή και νησιωτική χώρα, η Κύπρος δεν διαθέτει εγχώρια βιομηχανία παραγωγής λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ως εκ τούτου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές. Αυτό συνεπάγεται πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα λόγω των μεταφορικών και του κόστους εφοδιασμού, οι οποίες τελικά μετακυλίονται στον παραγωγό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του αγροτικού κόστους σαν να πρόκειται για μια προσωρινή ή μεμονωμένη δυσκολία. Το κόστος παραγωγής έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απειλούν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της κυπριακής γεωργίας.

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου καλεί την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να προχωρήσουν άμεσα στη διαμόρφωση και εξαγγελία ειδικού και στοχευμένου μέτρου στήριξης για την αγορά λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της κυπριακής γεωργίας. Παράλληλα, απαιτείται μια ευρύτερη πολιτική αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, με μέτρα που θα στηρίζουν έμπρακτα τον παραγωγό και θα διασφαλίζουν ότι η κυπριακή γεωργία μπορεί να συνεχίσει να παράγει. Η στήριξη του αγρότη δεν είναι απλώς στήριξη ενός επαγγελματικού κλάδου. Είναι στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας, της υπαίθρου, της οικονομίας και της δυνατότητας της χώρας μας να διατηρεί και να ενισχύει την εγχώρια παραγωγή τροφίμων.

Ο Κύπριος αγρότης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά να μπορεί να συνεχίσει να παράγει με όρους που να καθιστούν τη γεωργική δραστηριότητα οικονομικά βιώσιμη. Καλούμε, συνεπώς, την Κυβέρνηση να ακούσει έμπρακτα τις ανησυχίες του αγροτικού κόσμου και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε ειδικό μέτρο για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής. Η κυπριακή γεωργία χρειάζεται στήριξη σήμερα, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και αύριο.