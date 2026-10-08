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Δεν κάνουν βήμα πίσω οι εκπαιδευτικές οργανώσεις όσον αφορά στη σημερινή τους κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5:00 μ.μ. έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Στο επίκεντρο, το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών αλλά και οι θέσεις του υπουργείου Παιδείας επ’ αυτού.

ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ δεν εμφανίζονται ικανοποιημένες ούτε από την επικαροποιημένη πρόταση που κατέθεσε η Υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, κι αφού συνεδρίασαν χθες, αποφάσισαν όπως προχωρήσουν κανονικά στην κινητοποίηση.

«Η επικαιροποιημένη πρόταση του υπουργείου Παιδείας, δεν δημιουργεί κανένα περιθώριο ακύρωσης της κινητοποίησης. Αντίθετα, επιβεβαιώνει την ανάγκη να είμαστε όλοι και όλες εκεί. Μαζικά, δυναμικά και αποφασιστικά», αναφέρεται σε κοινή τους ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι «η πρόταση δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στην αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών, που εδώ και χρόνια υπηρετούν μέσω των καταλόγων διοριστέων και διορισίμων, το Δημόσιο Σχολείο με συνέπεια και αφοσίωση. Δεν διασφαλίζει την εργασιακή τους προοπτική και δεν αντιμετωπίζει τις αδικίες που έχουν δημιουργηθεί».

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις άγγιξαν και το σημείο του «κλειστού μητρώου», στο οποίο έγιναν αλλαγές από το Υπουργείο, επισημαίνοντας πως η δημιουργία του, η οποία θα οδηγεί σε έκτακτους διορισμούς χωρίς πραγματική προοπτική μονιμοποίησης, δεν είναι λύση αλλά διαιώνιση της εργασιακής ανασφάλειας.

«Η πρόταση του ΥΠΑΝ αποκλείει μεγάλο αριθμό αντικαταστατών και, αφήνει συμβασιούχους μερικής ή πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς, στην εργασιακή αβεβαιότητα, με ανοικτό το ενδεχόμενο της απώλειας της εργασίας τους. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον κατάλογο διορισίμων, η ένταξή τους σε έναν ενιαίο κατάλογο με όσους εκπαιδευτικούς θα μπουν με νέα εξέταση με διαφορετικό πλαίσιο, επιτείνει την αβεβαιότητα.

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι. Δεν είναι αριθμοί. Δεν μπορεί να ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να πληρώνουν τα λάθη ενός συστήματος που η Πολιτεία απέτυχε να διορθώσει στα δέκα χρόνια εφαρμογής του. Δεν πρέπει στην προσπάθεια διόρθωσης των στρεβλώσεων, να δημιουργούνται νέες στρεβλώσεις με νέα θύματα», αναφέρουν οι οργανώσεις.

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι το Δημόσιο Σχολείο χρειάζεται εκπαιδευτικούς και πως οι πραγματικές ανάγκες είναι μεγάλες και σε πολλές ειδικότητες πολλαπλάσιες από τον αριθμό των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σήμερα στον κατάλογο διορισίμων. Την ίδια στιγμή, όλο και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και ήδη καταγράφονται σοβαρά προβλήματα στελέχωσης.