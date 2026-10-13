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Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν με το καλημέρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μεταξύ Αγίας Φύλας και Μέσα Γειτονιάς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, το ένα ατύχημα σημειώθηκε με την εμπλοκή φορτηγού και προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές.

Το δεύτερο ατύχημα αφορά μοτοσικλετιστή, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και να έπεσε στο οδόστρωμα. Ο ίδιος σηκώθηκε και μετακίνησε τη μοτοσικλέτα του.

Στο σημείο επικρατεί πυκνή τροχαία κίνηση.