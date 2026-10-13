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Η Ρωσία υποστήριξε τη Δευτέρα ότι οι πωλήσεις ενεργειακών πόρων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 320,7 δισ. δολάρια από το 2022, παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε βάρος της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Το ποσό, που αντιστοιχεί σε περίπου 286 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ, μιλώντας στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24.

«Πρόκειται για τον όγκο των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο φέτος η Ρωσία προμήθευσε την ΕΕ με ενεργειακούς πόρους αξίας 21,3 δισ. δολαρίων.

Επιστροφή των εξαγωγών ντίζελ στα συνήθη επίπεδα προβλέπει ο Νόβακ

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για το ντίζελ, ο Νόβακ δήλωσε ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να επαναφέρει τις εξαγωγές της στους 3–3,5 εκατ. τόνους μηνιαίως έως το τέλος του έτους.

Όπως εξήγησε, οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν στον συνήθη μηνιαίο όγκο εξαγωγών της χώρας.

Ο Ρώσος αξιωματούχος εκτίμησε ότι, χάρη στη συμφωνία, οι προμήθειες ρωσικού ντίζελ θα συμβάλουν εν μέρει στην εξισορρόπηση της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης.

Πηγή:ΑΠΕ–ΜΠΕ