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Την αποδοχή έξι από τις επτά προτάσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης επανέλαβε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ενόψει της σημερινής συνάντησης για το Κυπριακό.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Τ/κ ηγέτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συνάντησης βρίσκονται οι επτά προτάσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τις οποίες ο κ. Γκουτέρες διατύπωσε κατά την παρουσία του στην Κύπρο στα τέλη Ιουλίου.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί έξι από τις επτά προτάσεις, προσθέτοντας ότι προσέρχεται στη συνάντηση με στόχο μια συζήτηση που θα αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.