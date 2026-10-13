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Δύο πρόσωπα από το Νεπάλ κινδύνευσαν με πνιγμό το απόγευμα της Δευτέρας (12/10), στη θαλάσσια περιοχή απέναντι από το ΓΣΟ, στη Λεμεσό, όταν εξαντλήθηκαν στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν από τους βραχίονες. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών του ΛΕΜ 15 αποδείχθηκε καθοριστική, με τον έναν από τους δύο να ανασύρεται από το νερό σε κατάσταση που έχρηζε άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ναυαγοσωστικής Μονάδας Λεμεσού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:20, όταν οι δύο άνδρες επέστρεφαν από τους βραχίονες που βρίσκονται απέναντι από το παλιό εστιατόριο «Θαλασσάκι».

Οι ναυαγοσώστες είχαν αντιληφθεί εγκαίρως ότι οι δύο αντιμετώπιζαν δυσκολίες, καθώς παρακολουθούσαν συνεχώς την περιοχή με κιάλια και βρίσκονταν σε ετοιμότητα. Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους δύο δεν φώναξε για βοήθεια, ναυαγοσώστης προσέγγισε άμεσα το σημείο με Jet Ski και τους ρώτησε στα αγγλικά εάν χρειάζονταν βοήθεια.

Ο ένας απάντησε ότι ήταν καλά, ωστόσο ο φίλος του άρχισε να βυθίζεται στο νερό. Ο ναυαγοσώστης αντέδρασε αμέσως, τον έπιασε από τα χέρια και κατάφερε να τον κρατήσει στην επιφάνεια.

Κατά την επιστροφή, βοήθεια ζήτησε και ο δεύτερος άνδρας, με αποτέλεσμα να σπεύσει και δεύτερος ναυαγοσώστης, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση και να επιτρέψει στον συνάδελφό του να παραλάβει και τον δεύτερο.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ο δεύτερος ναυαγοσώστης έλεγξε την ανταπόκριση του 25χρονου και τον τοποθέτησε σε θέση ανάνηψης, ενώ ο νεαρός απέβαλε νερό και αφρούς από το στόμα. Ακολούθως, έφθασε ασθενοφόρο και ο 25χρονος παραδόθηκε στο πλήρωμά του έχοντας τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά, με τη Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού να συγχαίρει τους ναυαγοσώστες της για την ψυχραιμία και την ετοιμότητά τους.

Με αφορμή το περιστατικό, η Μονάδα υπενθυμίζει στο κοινό ότι η θάλασσα απαιτεί σεβασμό και προσοχή, ανεξαρτήτως εμπειρίας, καθώς οι συνθήκες μπορούν να μετατρέψουν μια συνηθισμένη έξοδο στη θάλασσα σε επικίνδυνη κατάσταση.