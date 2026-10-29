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Στην έγκριση της αλλαγής χρήσης υφιστάμενου υποστατικού στο δημοτικό διαμέρισμα Ιδαλίου προχώρησε η Περιβαλλοντική Αρχή, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λειτουργία μιας νέας, πρότυπης μονάδας διαχείρισης και ανακύκλωσης ειδικών ρευμάτων αποβλήτων.

Σύμφωνα με την αιτιολογημένη διαπίστωση του Τμήματος Περιβάλλοντος ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2026, το αίτημα υπέβαλε η εταιρεία Flanxo Holdings Ltd με κύριο διαχειριστή τον Οργανισμό WEEE Cyprus Ltd μέσω της Πολεοδομικής Αρχής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας (ΕΟΑΛ). Το έργο αφορά τη μετατροπή υφιστάμενης βιομηχανικής αποθήκης σε μονάδα παραλαβής, διαλογής, αποσυναρμολόγησης και προσωρινής αποθήκευσης με συνολικό κόστος €1,3 εκατ.

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι η ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση και προετοιμασία για ανακύκλωση και ανάκτηση ευαίσθητων ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία μέχρι σήμερα συχνά καταλήγουν αλόγιστα στο περιβάλλον ή στα οικιακά σκουπίδια. Η μονάδα θα διαχειρίζεται απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), μπαταριών και ληγμένων οικιακών φαρμακευτικών προϊόντων.

Στη μονάδα θα πραγματοποιούνται παραλαβή με αυστηρούς ελέγχους εγγράφων και οπτικό έλεγχο, ζύγιση, χειροδιαλογή, αποσυναρμολόγηση και προσωρινή αποθήκευση υλικών. Η εγκατάσταση θα ανεγερθεί σε τεμάχιο έκτασης 6.509τ.μ. στη Βιομηχανική Ζώνη Κατηγορίας Α (Βγ2) στο Ιδάλιο, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες θα είναι περιορισμένης κλίμακας και αφορούν προσθήκη στεγασμένου χώρου διαλογής, υπαίθριων χώρων αποθήκευσης και γεφυροπλάστιγγας.

Η συνολική δυναμικότητα της μονάδας εκτιμάται στους 5.190 τόνους αποβλήτων ανά έτος. Αναλυτικά, οι ετήσιες εκτιμώμενες ποσότητες παραλαβής ανά κατηγορία διαμορφώνονται ως εξής:

>> Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.): 5.000 τόνοι/ έτος (περιλαμβάνει μεγάλες και μικρές ηλεκτρικές συσκευές, οθόνες – τηλεοράσεις, ψυγεία, κλιματιστικά και φωτοβολταϊκά πλαίσια).

>> Μπαταρίες: 90 τόνοι/ έτος.

>> Τόνερ/ Μελάνια: 50 τόνοι/ έτος.

>> Λαμπτήρες φθορισμού: 35 τόνοι/ έτος.

>> Ληγμένα οικιακά φαρμακευτικά προϊόντα/ ουσίες: 15 τόνοι/ έτος.

>> Πλαστικά: 10 τόνοι/ έτος.

>> Σιδηρούχα μέταλλα: 14 τόνοι/ έτος.

>> Χαρτί/ Χαρτόνι: 5 τόνοι/ έτος.

>> Άλλα/ Μείγματα υλικών: 40 τόνοι/ έτος.

Η Περιβαλλοντική Αρχή έκρινε ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη λειτουργία της μονάδας δεν είναι σημαντικές και μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως μέσω συγκεκριμένων όρων.

Μεταξύ άλλων, επιβάλλεται η πλήρης στεγανοποίηση των δαπέδων με αδιαπέραστη τσιμεντένια επιφάνεια, η εγκατάσταση λιποπαγίδων, φρεατίων και στεγανών δεξαμενών για τη συλλογή τυχόν διαρροών ή επιβαρυμένων ομβρίων υδάτων, καθώς και ο αυστηρός περιορισμός των επιπέδων θορύβου και σκόνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και την πυροπροστασία, καθώς ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται πριν την έκδοση άδειας οικοδομής να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνου (ΜΕΚ) για το χειρότερο σενάριο πυρκαγιάς, καθώς και Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Παράλληλα, καθορίζονται αυστηρά ανώτατα όρια ύψους σωρών και ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας για την αποθήκευση των υλικών.