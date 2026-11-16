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Για άλλη μια χρονιά εισέρχεται σε τροχιά ομαλοποίησης το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης και επιδότησης της τουρκοκυπριακής γεωργικής γης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), μετά από μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας και ανησυχίας ανάμεσα στον αγροτικό κόσμο.

Με αποφάσεις που λήφθηκαν στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρούν να βάλουν τάξη στις εκκρεμότητες, ξεκαθαρίζοντας το νομικό καθεστώς και παρέχοντας τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες στους δικαιούχους.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκε διστακτικότητα και άρνηση από πλευράς των διαχειριστών τ/κ γης να υπογράψουν τη σχετική βεβαίωση παραχώρησης προς τους πραγματικούς καλλιεργητές στους οποίους ενοικιάζουν τα τεμάχια. Αιτία στάθηκε ο φόβος των διαχειριστών ότι, υπογράφοντας την «Έγγραφη Συγκατάθεση Προσωρινής Διάρκειας», ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσουν τα δικαιώματά τους επί της γης.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών διαψεύδει κατηγορηματικά το σενάριο αυτό, υπογραμμίζοντας ότι δεν επηρεάζονται τα υφιστάμενα συμβόλαια. Ξεκαθαρίζει ότι οι υφιστάμενες Συμβάσεις Μίσθωσης παραμένουν σε πλήρη ισχύ και μετά το πέρας της περιόδου, εφόσον τηρούνται οι πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η παραχώρηση δικαιώματος αξιοποίησης αποτελεί καθαρά προσωρινό μέτρο για τη διασφάλιση της παραγωγής και των εκταρικών επιδοτήσεων και δεν συνεπάγεται κανένα απολύτως δικαίωμα για μελλοντική υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης των καλλιεργητών με τον Κηδεμόνα.

Το ζήτημα της μίσθωσης, παραχώρησης και νόμιμης χρήσης κρατικής, τουρκοκυπριακής και κρατικής δασικής γης για γεωργικούς σκοπούς έχει απασχολήσει επανειλημμένως τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς επηρεάζει σημαντικό αριθμό γεωργών και κτηνοτρόφων που αξιοποιούν τις εν λόγω εκτάσεις για την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η ανάγκη για άμεση ρύθμιση προέκυψε μετά από αυστηρούς ελέγχους συμμόρφωσης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΚΟΑΠ το 2025. Στους ελέγχους εντοπίστηκαν σοβαρές αδυναμίες στην τεκμηρίωση της νόμιμης κατοχής των επιδοτούμενων εκτάσεων, θέτοντας την Κυπριακή Δημοκρατία προ του κινδύνου επιβολής βαρύτατων χρηματοδοτικών διορθώσεων.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για την Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων, 180.000 δεκάρια είναι η συνολική δηλωμένη τουρκοκυπριακή γη που τελεί υπό καλλιέργεια. Από αυτή 80.000 δεκάρια αφορά την έκταση με τεκμηριωμένη νόμιμη κατοχή, η οποία αυξήθηκε πρόσφατα από τις αρχικές 60.000 δεκάρια. Άλλα 100.000 δεκάρια (61%) παρέμεναν μέχρι πρότινος χωρίς επαρκή δικαιολογητικά.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες όπως περιπτώσεις απουσίας ή κωλυμάτων των δικαιούχων αλλά και τα αιτήματα των Αγροτικών Οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη υπό την Υφυπουργό παρά τω Πρόεδρω και τους αρμόδιους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στη σύσκεψη αποφασίστηκε μεταξύ άλλων όπως η καταληκτική ημερομηνία τροποποιήσεων της αίτησης είναι 20η Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, δίνεται η δυνατότητα στους καλλιεργητές να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν σημαντική αύξηση των δηλωθεισών εκτάσεων μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Περαιτέρω, αποφασίστηκε να δοθεί μία τελευταία ευκαιρία για το 2026 για όσους δεν προλάβουν ούτε αυτή την ημερομηνία. Συγκεκριμένα, αναμένεται να δοθεί μια τελευταία χαριστική παράταση αποκλειστικά για τη φετινή χρονιά.

Για το έτος 2026, όλοι οι επηρεαζόμενοι γεωργοί θα πληρωθούν τις επιδοτήσεις τους οι πληρωμές προγραμματίζονται να αρχίσουν από την 1η Δεκεμβρίου.

Από το 2027 και εξής, το σύστημα καθίσταται αυστηρό και αμείλικτο και θα πληρώνονται μόνο όσοι πληρούν στο ακέραιο τις τεθείσες προϋποθέσεις και διαθέτουν πλήρως τεκμηριωμένη νόμιμη κατοχή.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, η Κυβέρνηση επιδιώκει να απορροφήσει τους κραδασμούς στον αγροτικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια που απαιτούν τα ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις.