Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτίθεται να αποστείλει η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών, ζητώντας άμεση παρέμβαση για τα προβλήματα που, όπως αναφέρει, αφήνουν μεγάλο αριθμό αγροτών εκτός των επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί με επαναφορά των κινητοποιήσεων που είχαν ανασταλεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Οργάνωση αναφέρει ότι μετά την αναστολή των κινητοποιήσεων με τρακτέρ, που είχαν προγραμματιστεί για τις 16 Φεβρουαρίου 2026, ακολούθησαν επανειλημμένες διαβουλεύσεις με τον ΚΟΑΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Γεωργίας, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζει, να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Όπως σημειώνει, η μη επίλυση των προβλημάτων έχει ως αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να παραμένουν αποκλεισμένοι από τις επιδοτήσεις, γεγονός που δημιουργεί οικονομική πίεση και εντείνει την αβεβαιότητα στον αγροτικό κόσμο.

Η Οργάνωση τονίζει ότι οι συγκεκριμένες ενισχύσεις είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και στηρίζουν ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την κατάσταση μέσω επιστολής, ζητώντας την άμεση παρέμβασή του, ώστε οι αγρότες να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους χωρίς πρόσθετα εμπόδια.

Παράλληλα, διαμηνύει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς και δεν σημειωθεί πρόοδος στα αιτήματά της, θα επαναφέρει τα μέτρα που είχαν ανασταλεί.

Καταληκτικά, η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτηροπαραγωγών δηλώνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση των συμφερόντων των γεωργών και στην προστασία του αγροτικού τομέα, τον οποίο χαρακτηρίζει βασικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής της χώρας.

ΚΥΠΕ