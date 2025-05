Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Βάλερι Μαχάφεϊ, μετά από μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της, Τζίλιαν Ρόσκο. Η απώλειά της προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του θεάματος, με χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκφράζουν τη θλίψη και τον θαυμασμό τους για το έργο της.

Η καριέρα της Μαχάφεϊ εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, με αξιοσημείωτη παρουσία σε τηλεόραση, θέατρο και κινηματογράφο. Ήταν ιδιαίτερα γνωστή για τους ρόλους της στις σειρές Desperate Housewives (ως Άλμα Χοτζ), Young Sheldon, και Northern Exposure, για το οποίο το 1992 απέσπασε βραβείο Emmy για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε δραματική σειρά.

Η Μαχάφεϊ γεννήθηκε στην Ινδονησία από Καναδή μητέρα και Αμερικανό πατέρα από το Τέξας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο Μπρόντγουεϊ τη δεκαετία του 1970 και έκανε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση στη σαπουνόπερα The Doctors το 1979. Το 1980 ήρθε και η πρώτη της υποψηφιότητα για Emmy.

Στην πορεία της, εμφανίστηκε επίσης στις σειρές Law & Order SVU, CSI, Frasier, Dead to Me και Echo 3, ενώ στον κινηματογράφο ξεχώρισε με τον ρόλο της στην ταινία French Exit (2021), δίπλα στη Μισέλ Φάιφερ και την Ίμοτζεν Πουτς. Συμμετείχε επίσης στο Sully, πλάι στον Τομ Χανκς. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στην ταινία The 8th Day, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025.

Η Βάλερι Μαχάφεϊ αφήνει πίσω της ένα πλούσιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα, αναγνωρισμένο από κοινό και κριτικούς για την ευαισθησία και τη διακριτική δύναμη των ερμηνειών της.

