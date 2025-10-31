Βίντεο που κόβει την ανάσα: Χιονοστιβάδα κατεβαίνει με ορμή ένα από τα ψηλότερα βουνά στον κόσμο – Σάστισαν οι ορειβάτες ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom