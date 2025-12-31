Η ιστορία του Ηρακλή: Η αρκούδα 400 κιλών που μεγάλωσε ως «γιος» ενός ζευγαριού – Έτρωγαν μαζί στην κουζίνα, έπιναν μπύρες και χαλάρωναν στο τζάκι ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom