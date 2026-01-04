Τα σπίτια των υπερπλούσιων και διασήμων είναι κιτς: Η αποθέωση της κακογουστιάς, από τον Τραμπ ως τον Ζούκερμπεργκ – «Δεν μπορείς να αγοράσεις καλό γούστο» ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom