Μπορεί αυτές τις μέρες το σχολικό κουδούνι να σηματοδοτεί την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία τους και στις υποχρεώσεις τους, εντούτοις υποχρεώσεις, τρέξιμο και… διάβασμα αναμένεται να έχει και το υπουργείο Παιδείας. Κι αυτό διότι, στο χρονικό διάστημα που ακολουθεί θα πρέπει να εξετάσει και να διαχειριστεί σωρεία ζητημάτων.

Κάποια από αυτά αφορούν κεφάλαια που θα προκύψουν και κάποια άλλα, θέματα τα οποία χρονίζουν και για τα οποία ήδη το Υπουργείο έχει θέσει πλάνο. Από αυτά, ξεχωρίζουν τρία ιδιαίτερα σημαντικά, για τα οποία αναμένονται εξελίξεις τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών και η ενιαία εκπαίδευση.

Στην πραγματικότητα, τα συγκεκριμένα τρία ζητήματα απασχολούν εδώ και αρκετά χρόνια τον τομέα της Εκπαίδευσης και θεωρούνται κρίσιμης σημασίας, τόσο για το αποτέλεσμά τους, όσο και για τη διαδικασία του διαλόγου μεταξύ υπουργείου Παιδείας και εταίρων, καθώς δεν θεωρούνται και τα πιο «εύκολα» θέματα που θα πέσουν στο τραπέζι.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Αναφορικά με το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στην παρούσα φάση, υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν προχωρήσει αρκετά, στο πλαίσιο της δεύτερης ευκαιρίας που έδωσαν και συνέχισαν τον διάλογο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται από τη μια, η τελική γραπτή θέση του Υπουργείου με τα σημεία, τα οποία έχει τροποποιήσει για να έρθει ένα βήμα πιο κοντά σε αιτήματα των εταίρων του κι από την άλλη, θα πρέπει να υπάρξει και η επίσημη και μάλλον τελική τοποθέτηση – απόφαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων για το κείμενο, καθώς και οι δικές τους θέσεις επί των σημείων που τις διχάζουν με το υπουργείο Παιδείας.

Το κεφάλαιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι το πρώτο από τα υπόλοιπα καίρια θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, που θα απασχολήσει καθώς πέραν του ότι είναι αρκετά προχωρημένο, προγραμματίζεται άμεσα να τεθεί ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή, τον περασμένο Ιούνιο κάλεσε σε συνεδρία της το υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, καθώς υπήρξαν έντονες διαφωνίες με το κυβερνητικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε και το οποίο περιελάμβανε την πρόταση του Υπουργείου για το πώς θα είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Προς άρση του αδιεξόδου, το οποίο διαφαινόταν, η επιτροπή Παιδείας ανέλαβε την πρωτοβουλία να φέρει εκ νέου τα δύο μέρη (υπουργείο Παιδείας και οργανώσεις εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων) στο τραπέζι του διαλόγου σαν μια τελευταία -ίσως- ευκαιρία να γεφυρωθούν οι διαφορές. Στόχος είναι τον Σεπτέμβριο, οι εκπαιδευτικοί φορείς να επανέλθουν στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας με το αποτέλεσμα της καλοκαιρινής τους διαβούλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς Υπουργείου αναφέρεται ότι έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε σημεία και για αυτό αναμένουν και από τους εταίρους τους τις δικές τους σε κάποια άλλα. Όσον αφορά σημεία που θεωρούνται «κόκκινες γραμμές», το υπουργείο Παιδείας διαμηνύει ότι δεν θα υπάρξουν υποχωρήσεις, καθώς δεν επιθυμεί να αλλάξει η φιλοσοφία της πρότασης για το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Για την ιστορία πάντως, να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ισχύει εδώ και 50 χρόνια.

Νέο σύστημα διορισμών στη Δημόσια Εκπαίδευση και ενιαίο σχολείο

Ένα άλλο θέμα – «αγκάθι» που θα κληθούν υπουργείο Παιδείας και εταίροι να αγγίξουν άμεσα, χωρίς κανείς να μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια θα είναι η έκβασή του, είναι το νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικού και η επόμενη μέρα στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 2027 που θα καταργηθεί ο κατάλογος διοριστέων. Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, η κατάργηση του εν λόγω καταλόγου θα ισχύσει το 2027, με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να θέτουν σοβαρά θέματα αλλά και προβληματισμό. Στο πλαίσιο των πρώτων συζητήσεων που γίνονται για το θέμα αυτό, συχνά διατυπώνεται η θέση ότι δεν θα υπάρχουν εκπαιδευτικοί για να διοριστούν, ενώ τίθενται και θέματα αντιμετώπισης εκπαιδευτικών και των δικαιωμάτων τους. Για το θέμα αυτό, όπως έχει γνωστοποιηθεί εδώ και καιρό, το υπουργείο Παιδείας έχει αποταθεί στη Νομική Υπηρεσία για σχετική γνωμάτευση. Η γνωμάτευση αναμένεται και αναλόγως του περιεχομένου της, οι εκπαιδευτικοί εταίροι θα δουν πώς θα πορευτούν για το ζήτημα αυτό.

Το τρίτο κι εξίσου σημαντικό ζήτημα που αναμένεται να προβληματίσει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι η πολυσυζητημένη Ενιαία Εκπαίδευση και πώς μετεξελίσσεται σε αυτήν, η υφιστάμενη Ειδική Εκπαίδευση. Ήδη, το υπουργείο Παιδείας έχει γνωστοποιήσει θέσεις του για σημεία που άπτονται αυτού του θέματος ενώ έχουν διατυπωθεί και οι πρώτες επιφυλάξεις, διαφωνίες και προβληματισμοί. Πάντως, το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο για τον συγκεκριμένο διάλογο αλλά και την πρόθεση του για να καταθέσει σχετική νομοθεσία, 25 χρόνια μετά, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει σε σημειώματά του.

Δράσεις και στοχεύσεις για το 2025-2026

Φυσικά, τα πιο πάνω θέματα δεν είναι μόνο αυτά που θα απασχολήσουν. Αντιθέτως, η ατζέντα του υπουργείου Παιδείας φαίνεται να είναι φέτος αρκετά πλούσια. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές μέρες, η αρμόδια Υπουργός στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, και στις δράσεις και στοχεύσεις για το 2025 – 2026 επισημαίνοντας τα ακόλουθα σημεία:

>> Στροφή στις δεξιότητες.

>> Αναλυτικά Προγράμματα, Αθλητισμός και Νεολαία.

>> Εισδοχή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα – Θέματα καταλόγου διοριστέων.

>> Κοινωνικός λειτουργός στα σχολεία – Πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία με υψηλό βαθμό παραβατικότητας

>> Ειδική Εκπαίδευση – Νομοσχέδιο 25 χρόνια μετά.

>> Ασφαλές σχολείο – Συνεχής και διαχρονική έμφαση.

>> Μεγαλύτερη Αυτονομία στις Σχολικές Μονάδες – Σχέδιο Βελτίωσης του κάθε σχολείου, στη βάση της αξιολόγησης.

>> Εφαρμογή του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου.

>> Έμφαση στην ψυχική υγεία και ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών – Στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, πρόληψη άγχους και κατάθλιψης, βελτίωση αυτοεκτίμηση και επίδοσης.

>> Ετοιμασία και εφαρμογή Πολιτικής για τα Χαρισματικά Παιδιά.

>> Αναβάθμιση Αθλητικού και Μουσικού Σχολείου – Σχολείων ειδικού ενδιαφέροντος.