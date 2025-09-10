Η στελέχωση των σχολείων, η οποία ταυτίζεται τόσο με τις ανάγκες και το πότε τις απέστειλε το υπουργείο Παιδείας στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), όσο και με τις διαδικασίες που ακολουθούνται να καλυφθούν, απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό τη χθεσινή συζήτηση στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, όπου η αρμόδια υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, κλήθηκε να ενημερώσει για τις δράσεις και το πλάνο που υπάρχει για τη νέα σχολική χρονιά.

Με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να κάνουν λόγο για ελλείψεις στη στελέχωση, εστιάζοντας κυρίως στο θέμα των αποσπάσεων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν προαχθεί σε διοικητικές θέσεις (βοηθοί διευθυντές και διευθυντές σχολείων), η συζήτηση οδηγήθηκε στις τοποθετήσεις τόσο της Υπουργού, όσο και του προέδρου της ΕΕΥ, Παναγιώτη Αντωνίου.

Πέραν από τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στην Επιτροπή, ο «Φ» παρουσιάζει σήμερα την εικόνα που προκύπτει από τη νέα διαδικασία διορισμών με σύμβαση που εφάρμοσε η ΕΕΥ. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν τα ακόλουθα:

Μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί

Η πρώτη ανακοίνωση μόνιμων διορισμών για όλες τις βαθμίδες έγινε στις 8 Ιουλίου 2025. Οι μόνιμοι διορισμοί της Τεχνικής Εκπαίδευσης ανακοινώθηκαν στις 21 Ιουλίου 2025. Το υπουργείο Παιδείας υπέβαλε αίτημα για πλήρωση 383 θέσεων. Μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου η ΕΕΥ έχει προβεί σε 535 προσφορές για να καλύψει τις θέσεις αυτές. Η διαδικασία πλήρωσης τους δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί λόγω των μη αποδοχών.

-Στη Δημοτική υπήρχε αίτημα για 61 θέσεις και προσφέρθηκαν 72.

-Στην Προδημοτική υπήρχε αίτημα για 21 θέσεις και προσφέρθηκαν 23.

-Στην Ειδική Εκπαίδευση υπήρχε αίτημα για 11 θέσεις και προσφέρθηκαν 13.

-Στη Μέση Γενική Εκπαίδευση υπήρχε αίτημα για 256 θέσεις και προσφέρθηκαν 345.

-Στη Μέση Τεχνική υπήρχε αίτημα για 34 θέσεις και προσφέρθηκαν 82.

Αιτήσεις για διορισμό με σύμβαση

Για το 2025 – 2026 υποβλήθηκαν 11.982 αιτήσεις από 8.522 υποψήφιους εκπαιδευτικούς και στη διαδικασία συμμετείχαν 1.000 περισσότεροι σε σχέση με το 2024.

-Στη Δημοτική οι αιτήσεις ήταν 3.185 (2.031 το 2024).

-Στην Προδημοτική ήταν 1.083 (1.019 το 2024).

-Στην Ειδική Εκπαίδευση ήταν 1.598 (1.304 το 2024).

-Στη Μέση Γενική ήταν 5.233 (4.084 το 2024).

-Στη Μέση Τεχνική ήταν 676 (689 το 2024).

Πλήρωση θέσεων (με σύμβαση και αορίστου χρόνου)

Στις 9 Σεπτεμβρίου υπηρετούν ως συμβασιούχοι και αορίστου συνολικά 3.336 εκπαιδευτικοί. Ο αντίστοιχος τους αριθμός κατά την ίδια ημερομηνία το 2024 ήταν 2.863.

Οι αορίστου αυξήθηκαν κατά 212 άτομα (27,8%), οι συμβασιούχοι αυξήθηκαν κατά 253 άτομα (12,04%), ενώ στο σύνολο διενεργήθηκαν 473 περισσότεροι διορισμοί σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημερομηνία (αύξηση της τάξης του 16,5%).

Ο αριθμός των 3.336 εκπαιδευτικών στις δύο πιο πάνω κατηγορίες κατανέμεται ως ακολούθως:

-Δημοτική Εκπαίδευση 787.

-Προδημοτική Εκπαίδευση 278.

-Ειδική Εκπαίδευση 696.

-Μέση Γενική Εκπαίδευση 1.331.

-Μέση Τεχνική Εκπαίδευση 244.

Προσφορές διορισμού – Μη αποδοχές

Μείωση του ποσοστού των μη αποδοχών από 12,23% το 2024, σε 10,77%.

Το 2025, η ΕΕΥ προσέφερε διορισμό σε 3.710 εκπαιδευτικούς και οι 404 απέρριψαν την προσφορά. Το 2024, η ΕΕΥ προσέφερε διορισμό σε 3.132 εκπαιδευτικούς και απέρριψαν οι 383.

Από όσους εκπαιδευτικούς εργάζονταν στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 και επαναδιεκδίκησαν διορισμό την τρέχουσα σχολική χρονιά, μόνο οι επτά δεν εξασφάλισαν θέση στις κατανομές, ενώ άλλοι έξι διορίστηκαν και απέρριψαν τον διορισμό. Το 8% όσων έτυχαν διορισμού επικαλέστηκαν ειδικό λόγο, όπως εγκυμοσύνη, φροντίδα βρέφους κ.λπ.).

Οι 3.710 προσφορές διορισμού κατανέμονται ως ακολούθως:

-Δημοτική Εκπαίδευση: 933 (τερματίστηκαν 146).

-Προδημοτική: 287 (τερματίστηκαν 9).

-Ειδική Εκπαίδευση: 734 (τερματίστηκαν 38).

-Μέση Γενική: 1.487 (τερματίστηκαν 156).

-Μέση Τεχνική: 298 (τερματίστηκαν 54).

Κατανομές θέσεων

-Στη Δημοτική, το 70% όσων έτυχαν διορισμού εξασφάλισε μία από τις πρώτες πέντε επιλογές τοποθέτησης. Το 90% εξασφάλισε κατά μέσο όρο την 7η επιλογή του.

-Στη Μέση Εκπαίδευση, το 3% εξασφάλισε μια από τις πρώτες πέντε επιλογές τοποθέτησης. Το 91% εξασφάλισε κατά μέσο όρο την 2η επιλογή του.

-Συνολικά 550 εκπαιδευτικοί βελτίωσαν αυτόματα την τοποθέτησή τους μεταξύ των κατανομών.

Ενστάσεις

Το 2024 (από την πρώτη ανακοίνωση διορισμών με σύμβαση στις 29 Ιουλίου 2024 μέχρι και τις 9 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους), είχαν υποβληθεί στην ΕΕΥ 858 ενστάσεις για μετάθεση από συμβασιούχους. Το 2025, την αντίστοιχη περίοδο ο αριθμός των ενστάσεων είναι 140.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Αντωνίου σε σύντομη τοποθέτησή του υπεραμύνθηκε της νέας διαδικασίας διορισμών λέγοντας πως πρόκειται για ένα δίκαιο, διάφανο και αξιοκρατικό σύστημα, το οποίο εάν δεν χρησιμοποιείτο «δεν θα φτάναμε φέτος σε αυτά τα ποσοστά στελέχωσης».

Υπουργός Παιδείας: Πάντα θα υπάρχουν αποσπάσεις

Εξάλλου, στο ερώτημα «γιατί γίνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών», απάντησε η κ. Μιχαηλίδου, σημειώνοντας πως «πάντα θα υπάρχουν αποσπάσεις, γιατί χρειάζονται. Δεν θα εκλείψει αυτό, παρά μόνο θα περιοριστεί μόνο σε εκπαιδευτικά καθήκοντα». Όπως είπε, αν κάποιος σε απόσπαση παράγει σημαντικό εκπαιδευτικό έργο και πήρε προαγωγή σε διευθυντική θέση τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, δεν θα υπάρξει το ρίσκο να πάει σε σχολείο και να αντικατασταθεί από καινούργιο.

Η κ. Μιχαηλίδου παρουσίασε και πίνακα με ποσοστά σχετικά με τις αποσπάσεις και πως αυτές επηρεάζουν τη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Με βάση αυτά τα στοιχεία:

Εκπαιδευτικοί:

– Από τη Δημοτική εκπαίδευση βρίσκονται αποσπασμένοι σε ποσοστό 2,06%.

– Από τη Μέση Γενική 3,70%.

– Από την Μέση Τεχνική 2,26%.

Βοηθοί διευθυντές:

– Από τη Δημοτική 3,69%.

– Από τη Μέση Γενική 4,60%.

– Από τη Μέση Τεχνική 0,54%

Βοηθοί διευθυντές Α΄:

– Από τη Μέση Γενική 3%.

– Από τη Μέση Τεχνική 0,83%

Διευθυντές:

– Πέντε άτομα της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

– Δύο άτομα της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.

Ενημέρωση εφ’ όλης της ύλης

Στο πλαίσιο της επιτροπής Παιδείας, το Υπουργείο παρουσίασε το πλάνο του για όλα τα ζητήματα που είναι ανοικτά τη νέα σχολική χρονιά, τα νομοθετήματα που προωθηθεί καθώς και τις καινοτομίες που σχεδιάζει να εφαρμόσει. Σημειώνεται ότι για κάποια ζητήματα δέχθηκε έντονη κριτική από βουλευτές αλλά και από φορείς που ήταν παρόντες στη συνεδρία και κυρίως από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.