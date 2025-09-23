Μια καλή σχολική χρονιά χρειάζεται σωστή οργάνωση και καλή επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών. Κάποια μικρά βήματα μπορούν να βοηθήσουν και να οδηγήσουν στην επιτυχία και τη δημιουργικότητα χωρίς ταλαιπωρία και μπερδέματα. Μερικά tips για σωστή οργάνωση χρόνου και χώρου για να καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο για τους μικρούς μαθητές.
Μικρές συμβουλές πώς να οργανώσετε τον χρόνο του παιδιού σας για να επιτύχει στο σχολείο (βίντεο)
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Υπερ-τυφώνας Ραγκάσα: Χονγκ Κονγκ σε κατάσταση συναγερμού με εκκενώσεις, άδειους δρόμους και κλειστά καταστήματα παντού
Πριν 14 λεπτά
Απίστευτο σκηνικό στη Νέα Υόρκη: Άφησαν τον Μακρόν να περιμένει στον δρόμο εξαιτίας του Τράμπ
23 Σεπτεμβρίου, 2025