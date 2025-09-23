Μια καλή σχολική χρονιά χρειάζεται σωστή οργάνωση και καλή επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών. Κάποια μικρά βήματα μπορούν να βοηθήσουν και να οδηγήσουν στην επιτυχία και τη δημιουργικότητα χωρίς ταλαιπωρία και μπερδέματα. Μερικά tips για σωστή οργάνωση χρόνου και χώρου για να καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο για τους μικρούς μαθητές.