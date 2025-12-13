Λύση στο πρόβλημα που προκύπτει με εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, οι οποίοι υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία στη χώρα τους αλλά αυτό δεν αναγνωρίζεται στην Κύπρο για σκοπούς προαγωγής τους, καλούνται να βρουν υπουργείο Παιδείας, Βουλή και Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ).

Συγκεκριμένη περίπτωση εκπαιδευτικού, η οποία τέθηκε ενώπιον του «Φ» αφορά Ελλαδίτη, ο οποίος είναι παντρεμένος με Κύπρια και έχει εδώ και χρόνια (από το 1996) στη χώρα μας την οικογένειά του, και παραμένει καθηλωμένος στη θέση βοηθού διευθυντή στη Δημοτική Εκπαίδευση, χωρίς να μπορεί να προαχθεί περαιτέρω. Ο λόγος, όπως ο ίδιος αναφέρει, είναι γιατί υπολείπεται μονάδων αναγνώρισης της στρατιωτικής του θητείας, την οποία υπηρέτησε για 20 μήνες στον ελληνικό στρατό. Σε διαβήματα που έχει κάνει εδώ και χρόνια, όπως επισημαίνει, προέκυψε και εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως ότι η θητεία του θα πρέπει να αναγνωριστεί με βάση νόμους που έχει εγκρίνει η Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίοι απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Σημειώνεται ότι το θέμα απασχόλησε και βουλευτές της επιτροπής Παιδείας, η οποία φαίνεται να αναμένει ενέργειες από το υπουργείο Παιδείας και την ΕΕΥ για ρύθμιση του ζητήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον παραπονούμενο, η τελευταία ενημέρωση της οποίας έτυχε, είναι πως «θα αναγνωριστεί μόνο η υπηρεσία στην ΕΛΔΥΚ».

Ο «Φ» επικοινώνησε για το θέμα αυτό με αρμόδιους φορείς, και όπως έχει ενημερωθεί, οι προσπάθειες που καταβάλλονται είναι για ρύθμιση του ζητήματος για κάλυψη όλων των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο της Ελλάδας. Δηλαδή, εξετάζεται η διόρθωση στρέβλωσης για αναγνώριση θητείας Ευρωπαίων πολιτών στον στρατό της χώρας τους, χωρίς όμως επί της παρούσης να προκύπτει οτιδήποτε. Στο παρόν στάδιο, το θέμα χειρίζεται το υπουργείο Παιδείας, ωστόσο δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα διευθετηθεί χρονικά καθώς πρόσφατα άλλαξε ο γενικός διευθυντής και δεν έχει τεθεί ακόμη ενώπιον του.