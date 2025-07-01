Μέχρι πρότινος, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελούσε το βασικό εφόδιο για την είσοδο ενός νέου επαγγελματία στην αγορά εργασίας. Πλέον, είναι εμφανές πως η ακαδημαϊκή γνώση δεν αρκεί από μόνη της. Οι εργοδότες αναζητούν να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό που είναι σε θέση να κατανοήσει τις πραγματικές συνθήκες του επαγγέλματος, για να μπορέσει να προσαρμοστεί γρήγορα σε ένα απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον.

Από τη θεωρία στην πράξη

Αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται ακόμα πιο έντονα στους κλάδους της μηχανικής και των κατασκευών, καθώς εκεί η θεωρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πράξη. Ακριβώς, γι’ αυτό και ολοένα και περισσότερα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο επενδύουν σε προγράμματα που φέρνουν τους φοιτητές πιο κοντά στο επαγγελματικό περιβάλλον πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Γιατί όσο πιο νωρίς έρθουν σε επαφή με το αντικείμενό τους, τόσο πιο ομαλή θα είναι η μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.

Μια πολύτιμη -όπως αποδεικνύεται- εμπειρία για κάθε φοιτητή, καθώς τους βοηθά να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το επάγγελμα που επέλεξαν και έτσι μπορούν να διαμορφώσουν πιο συνειδητά τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Γεγονός που επιζητούν και οι ίδιοι. Διότι, σε σχέση με το παρελθόν, οι σημερινοί φοιτητές αναζητούν εμπειρίες, πρακτική γνώση και ουσιαστική επαφή με τον επαγγελματικό κόσμο.

Δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο

Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τόσο τα πανεπιστήμια όσο και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες που ανοίγουν τις πόρτες τους στους φοιτητές συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός καλύτερα προετοιμασμένου ανθρώπινου δυναμικού. Και αυτό γιατί δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν από κοντά τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος τους.

Κάτι που εφαρμόζει πιστά η Cyfield, εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια στην ενίσχυση της διασύνδεσής της με την ακαδημαϊκή κοινότητα, στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά επαγγελματιών. Χαρακτηριστικές είναι οι δράσεις που διοργανώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, όπως οι επισκέψεις στο τμήμα Τοπογράφων Μηχανικών στο ΤΕΠΑΚ, στο τμήμα Εργοδηγών Κατασκευαστικών Έργων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), ως επίσης στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick και τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετείχε ενεργά σε εκθέσεις σταδιοδρομίας, ενώ υπήρξε ένας από τους κύριους χορηγούς των βραβείων αρίστων φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το σημαντικότερο είναι ότι η Cyfield δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επισκεφτούν τα εργοτάξιά της και να δουν από κοντά την εφαρμογή όσων μαθαίνουν στις αίθουσες διδασκαλίες, να θέσουν ερωτήματα και να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις του επαγγέλματος που ετοιμάζονται να ακολουθήσουν.

Η αξία της δια βίου μάθησης

Αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της Cyfield είναι η μάθηση. Γεγονός που ενισχύει η ίδια η λειτουργία του Ομίλου που προσομοιάζει με σχολείο μηχανικής, κατασκευών και διαχείρισης έργων. Καθημερινά, νέοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες και τεχνικοί συμμετέχουν σε όλα τα στάδια: από τον τεχνικό σχεδιασμό και τις προμήθειες, μέχρι τον συντονισμό στο εργοτάξιο και την τελική παράδοση.

Ο Όμιλος, σε μια αέναη προσπάθεια να επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη των ανθρώπων του μέσα από την εκπαίδευση, προσφέρει με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 5 χρόνια δομημένα προγράμματα Internships (για φοιτητές) και Apprenticeships (για απόφοιτους), τα οποία συντείνουν στην ομαλή μετάβαση των ανθρώπων του από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των σημερινών στελεχών που προέρχεται από τα εν λόγω προγράμματα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Cyfield στην ανάδειξη και την εξέλιξη νέων ταλέντων. Επιπρόσθετα, παρέχει στήριξη μεταπτυχιακών σπουδών, κάλυψη διδάκτρων και αδειών σπουδών, καθώς επίσης εξειδικευμένα σεμινάρια/τεχνικά εργαστήρια και προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας και διοικητικών δεξιοτήτων.

Συνολική αντίληψη της αλυσίδας παραγωγής

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Cyfield είναι ότι πρόκειται για έναν καθετοποιημένο όμιλο, με ιδιόκτητα λατομεία, μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου, εργοστάσια προκατασκευασμένων προϊόντων, αλλά και δική της εταιρεία παραγωγής ενέργειας. Αυτό προσφέρει την ευχέρεια στο ανθρώπινο δυναμικό της να δει πώς σύνθετα έργα περνάνε από το χαρτί στην υλοποίηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η συνολική αντίληψη ενός έργου, από την παραγωγή των υλικών μέχρι την τελική κατασκευή, δεν είναι συνηθισμένη στον κλάδο. Εξ ου και τους δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα σε γνώση και εμπειρία. Όχι μόνο αυτό, αλλά τους παρέχει διαρκείς δυνατότητες ανέλιξης, καθώς πρόκειται για έναν πολυδιάστατο όμιλο, με ένα εξίσου ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο.

Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία για τη Cyfield δεν είναι απλώς να προσελκύει ταλέντα, αλλά να τους δίνει περιθώριο και ευκαιρίες για να χτίσουν την καριέρα τους, και την ίδια ώρα να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους!