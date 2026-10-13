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Στις 10 Νοεμβρίου αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους οι νέοι αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γεωργία Παναγιώτου και Μάριος Δικαιάκος, ενώ λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά, θα πάρει σκυτάλη και η νέα πρύτανης, Μαρίνα Νεοφύτου. Συγκεκριμένα, η κ. Νεοφύτου θα αναλάβει τα καθήκοντά της στις 16 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα παραδώσει την Πρυτανεία ο απερχόμενος πρύτανης, Τάσος Χριστοφίδης.

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έδωσε το στίγμα της νέας Πρυτανείας, η οποία αναδείχθηκε μέσω των εκλογών που διεξήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, αναφερόμενο στα πρώτα μηνύματα των νεοεκλεγέντων. Όπως αναφέρθηκε και οι τρεις ανέδειξαν τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων του πανεπιστημίου ως βασικές αρχές της προσέγγισής τους.

Η κ. Νεοφύτου έθεσε στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τις πρωτοβουλίες των ανθρώπων του πανεπιστημίου. Υπογράμμισε ότι ο ρόλος της ηγεσίας είναι να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι ιδέες να μετατρέπονται σε πράξη, εκφράζοντας, παράλληλα, την πρόθεσή της για στενή συνεργασία με τους δύο νέους αντιπρυτάνεις.

Από πλευράς της, η νέα αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Γεωργία Παναγιώτου, έδωσε έμφαση στον ουσιαστικό διάλογο και στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Μάριος Δικαιάκος, ανέδειξε την εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της συνεργασίας και της θεσμικής λειτουργίας. Τόνισε ότι η εμπιστοσύνη οικοδομείται καθημερινά μέσα από πράξεις, ειλικρίνεια και συνέπεια σε αρχές και αξίες.