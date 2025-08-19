Τρία νέα εκπαιδευτήρια, ένα γυμνάσιο και ένα δημοτικό στο κέντρο της Πάφου και ένα ακόμη γυμνάσιο στην περιοχή των Σιλό στο Αναβαργός, απαιτούνται προκειμένου να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση στην πόλη της Πάφου. Ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, συζήτησε το θέμα πρόσφατα με την Υπουργό Παιδείας, η οποία τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις.

Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Φακοντής τόνισε ότι η Αθηνά Μιχαηλίδου τον ενημέρωσε σχετικά με την ανέγερση του νέου γυμνασίου και δημοτικού στο κέντρο της Πάφου και τη διαδικασία που θα ξεκινήσει για την επέκταση των Τεχνικών Σχολών σε Έμπα και Πόλη Χρυσοχούς.

Από πλευράς μας τονίσαμε στην κ. υπουργό ότι λόγω των αυξημένων σχολικών αναγκών και της μεγάλης αύξησης του μαθητικού πληθυσμού της Πάφου, τα συγκεκριμένα έργα είναι άμεσης προτεραιότητας, είπε ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ, ο οποίος έθεσε και την διεκδίκηση της επαρχίας για δημιουργία νέας Τεχνικής Σχολής και άλλων νέων σχολικών μονάδων.

Η Υπουργός Παιδείας, είπε ο Βαλεντίνος Φακοντής, μας ενημέρωσε ότι στους σχεδιασμούς για την επαρχία Πάφου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ακόμα ενός νέου γυμνασίου στην περιοχή του Αναβαργού όπου βρίσκονται τα Σιλό, καθώς και ενός ακόμη Περιφερειακού Δημοτικού στην περιοχή της Έμπας.

Επιπρόσθετα, ενημερωθήκαμε για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τις κτηριολογικές αναβαθμίσεις των σχολείων της Πάφου, και καταλήξαμε, ότι πρέπει να συνεχιστούν οι αναβαθμίσεις ώστε τα σχολεία μας να είναι βελτιωμένα και να παραμείνουν ασφαλή καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες των τελευταίων ετών, τόνισε ο κ. Φακοντής.

Επαναβεβαιώσαμε επίσης την πολιτική βούληση του ΑΚΕΛ να συμβάλει στην προώθηση των έργων αναβάθμισης και της δημιουργίας σχολικών μονάδων στην πόλη και επαρχία Πάφου, κατέληξε.