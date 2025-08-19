Στελέχη και συνεργάτες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναμένεται να βρίσκονται κατά τη νέα σχολική χρονιά, σε σχολεία τόσο της Δημοτικής, όσο και της Μέσης Εκπαίδευσης, με στόχο να ενημερώνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές για βασικά θέματα πυρασφάλειας.

Όπως πληροφορείται το philenews, στη Δημοτική Εκπαίδευση, η εκπαίδευση αυτή θα γίνεται στα πλαίσια της Αγωγής της Υγείας, ενώ στη Μέση Εκπαίδευση μέσω διαφόρων διαθεματικών προγραμμάτων.

Για το πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία και όχι μόνο, πραγματοποιείται σήμερα το πρωί συνάντηση της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τον Αρχιπύραρχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκο Λογγίνο, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα γίνει και συζήτηση και ενημέρωση για θέματα πυρασφάλειας στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης.