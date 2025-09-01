Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθυσμού που παρατηρείται στην Πάφο και αυτή την καλοκαιρινή περίοδο λόγω της τουριστικής κίνησης, καθιστά ακόμη πιο επίκαιρη και επείγουσα την υιοθέτηση της πρότασης παραγόντων της πόλης για την σύσταση και λειτουργία Ομάδας Διασωστικών Μοτοσυκλετών Ταχείας Επέμβασης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, γεγονός που θα συμβάλει στην άμεση και ευέλικτη ιατρική ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά.

Αυτό τονίζουν μιλώντας στον «Φ» παράγοντες της Πάφου με αφορμή πρόσφατα συμβάντα κατά τα οποία λόγω πυκνής τροχαίας κίνησης στην τουριστική περιοχή και οδικών ρυθμίσεωνπου εφαρμόζονται, κατέστη δύσκολη και χρονοβόρος η άμεση προσέγγιση ασθενοφόρων, γεγονός που θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες.

Το θέμα τέθηκε επισήμως στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου από τον Ιούλιο του 2024 κιόλας, με αφορμή και τότε την κατάσταση στο παραλιακό μέτωπο της Κάτω Πάφου με τις πεζοδρομημένες οδούς και τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό επισκεπτών που έχουν ως συνέπεια την μειωμένη προσβασιμότητα για συμβατικά ασθενοφόρα.

Ως συνέχεια της προσπάθειας αυτής, απεστάλη στις 5 Αυγούστου 2024 γραπτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επέδειξε ενδιαφέρον για το ζήτημα. Τον Φεβρουάριο του 2025, εστάλη δεύτερη προσωπική επιστολή προς την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, ως μέρος μιας συνεχούς και στοχευμένης πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό την ικανοποίηση του αιτήματος.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο δημοτικός σύμβουλος Πάφου, Αντώνης Χριστοδούλου, επισημαίνει ότι η πλήρης στελέχωση μιας τέτοιας ομάδας θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η άμεση ιατρική παρέμβαση σε περιστατικά καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, τραυματισμών ή λιποθυμιών, η μείωση της πίεσης στο υπάρχον δίκτυο ασθενοφόρων, ειδικά σε ώρες αιχμής και σε απομακρυσμένα σημεία, καθώς επίσης η βελτίωση της εικόνας του τουριστικού προϊόντος της Πάφου, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας στους επισκέπτες.

Το δίκτυο Διασωστικών Μηχανών Ταχείας Επέμβασης έχει αποδείξει την αξία του σε μεγάλες πόλεις και τουριστικά κέντρα της Κύπρου και του εξωτερικού και η Πάφος δεν μπορεί να μείνει πίσω, παρατήρησε ο Αντώνης Χριστοδούλου.