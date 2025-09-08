Η άμεση επέμβαση ναυαγοσώστη σήμερα σε παραλία της Κάτω Πάφου που είχε ως αποτέλεσμα την διάσωση του ανθρώπου από βέβαιο πνιγμό, καταδεικνύει τον σημαντικό τους ρόλο και την αναγκαιότητα να έρθουν όλοι οι φορείς αρωγοί στην καλύτερη λειτουργία του θεσμού των ναυαγοσωστών.

Αυτό τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, με αφορμή την άμεση παρέμβαση στην ταραγμένη θάλασσα ναυαγοσώστη προκειμένου να διασώσει λουόμενο που κινδύνευε εμφανώς να πνιγεί. Το πλέον συγκλονιστικό, τονίζει ο κ. Ονησιφόρου, είναι ότι ο ίδιος ο ναυαγοσώστης επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος, χωρίς να θελήσει οποιαδήποτε ηθική ανταμοιβή.

Οι ναυαγοσώστες βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, επεσήμανε, ζητώντας μόνο το αυτονόητο: Μια σταθερή δουλειά όλο τον χρόνο, όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, ώστε να μπορούν και αυτοί να στηρίξουν τις οικογένειες τους. Δεν ζητούν πολυτέλειες, αλλά δικαιοσύνη και σεβασμό, αναφέρει.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου κάλεσε την Κυβέρνηση να σταθεί δίπλα στον κλάδο προκειμένου να στηρίξει εμπράκτως ανθρώπους που δεν είναι απλοί εργαζόμενοι, αλλά διασώστες ζωών.