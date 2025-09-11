Οριστικό τέλος μπαίνει στην ανάπτυξη του έργου «Hyperion Limassol» στο παλιό λιμάνι της Λεμεσού, μετά την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού να μην εκδώσει τη ζητούμενη Βεβαίωση Συμβατότητας, κρίνοντας ότι η επίχωση της θαλάσσιας περιοχής για την κατασκευή της ρόδας τύπου λούνα παρκ δεν συνάδει με το ισχύον χωροταξικό σχέδιο.

Η απόφαση, που διαβιβάστηκε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) από το Τμήμα Περιβάλλοντος σήμερα, ουσιαστικά ακυρώνει τη δυνατότητα υλοποίησης του έργου, αφού χωρίς τη συγκεκριμένη βεβαίωση, δεν μπορεί να προχωρήσει η περιβαλλοντική αξιολόγηση της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ).

Ουσιαστικά, το Hyperion Limassol μένει στα χαρτιά, καθώς η χωροταξική και περιβαλλοντική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας υπερίσχυσε των επιχειρηματικών σχεδιασμών για αξιοποίηση της παράκτιας ζώνης του παλιού λιμανιού της Λεμεσού.

Στην επιστολή που εστάλη στην ΑΛΚ, το Τμήμα Περιβάλλοντος τονίζει ότι επιστρέφει την υποβληθείσα ΜΕΕΠ, αφού η χωροθέτηση του έργου θεωρείται πλέον άκυρη.

Η αρνητική απόφαση της Επιτροπής βασίστηκε σε σειρά νομικών και πολεοδομικών παραμέτρων, οι οποίες αξιολογήθηκαν, στις 27 Φεβρουαρίου 2025.

Το έργο «Hyperion Limassol» αφορούσε, μεταξύ άλλων, την κατασκευή μιας τεράστιας ρόδας λούνα παρκ στο παλιό λιμάνι Λεμεσού, με στόχο να αποτελέσει νέο τουριστικό πόλο έλξης. Ωστόσο, η προτεινόμενη επίχωση της θαλάσσιας περιοχής αποδείχθηκε καθοριστικός ανασταλτικός παράγοντας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καλεί την Αρχή Λιμένων Κύπρου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιστροφή του καταβληθέντος τέλους μέσω του κρατικού συστήματος πληρωμών FIMAS, υποδεικνύοντας τα απαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.